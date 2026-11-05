Bon Plan : le SSD M.2. NVMe LEXAR Play 2280 de 1 To redevient abordable !

Depuis quelques temps, les SSD M.2. NVMe atteignent des prix faramineux à cause de l’envolée des prix du matériel informatique et plus particulièrement des composants à base de mémoire flash ou ram (merci l’IA).

Bons Plans
par Sebastien 0

Depuis quelques temps, les SSD M.2. NVMe atteignent des prix faramineux à cause de l’envolée des prix du matériel informatique et plus particulièrement des composants à base de mémoire flash ou ram (merci l’IA).

Sauf aujourd’hui où il est possible de dégoter le LEXAR Play 2280 d’une capacité de 1 To à un prix plutôt « correct » en cette période de crise.

En effet, le stockage s’affiche en ce moment au prix de 149,99€ sur CDiscount et ce tarif peut être descendu à seulement 139,99€ grâce au code promo 10DES99. Ce code offre 10€ de réduction sur les commandes d’un montant d’au moins 99€ d’achats.

Le LEXAR Play 2280 est un SSD M.2. NVMe PCI express 4.0 performant. Il offre des débits de 7.400 Mo/s en lecture et de 6.500 Mo/s en écriture afin d’offrir des vitesses de lecture/écriture élevée, ce qui est plus qu’appréciable lors du transfert de données ou de sauvegarde fichiers.

Petit plus et non des moindres, le LEXAR Play 2280 est utilisable aussi bien dans un PC que dans un console PS5. Si vous possédez une telle console, c’est donc une solution intéressante pôur augmenter sensiblement la capacité de stockage de la Playstation 5, ce qui entre parenthèse ne sera pas du luxe à l’approche de GTA 6 qui occupera pas moins de 210 Go d’espace sur la PS5.

A noter que le SSD est mince. Il est équipé d’un dissipateur thermique qui se compose de plusieurs couches afin de refroidir au mieux les puces mémoire et le contrôleur. Il est garanti 5 ans.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger 7-Zip 26.05 (64 bit)

Sebastien

Télécharger Daemon Tools Lite 12.6.0.2472

Télécharger Opera One 139.0.6053.15

Télécharger Thunderbird 159.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Où télécharger les dernières images ISO de Windows 11…

Sebastien

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : les Apple AirTag 2 sont dispo à partir de…

Sebastien

Black Friday : 599€ le pack comprenant un NAS Synology DS225+ et 2…

Promos du Single’s Day (11.11) : MS Office 2024 à seulement 22,11€ et…

Bon Plan : le SSD M.2. NVMe LEXAR EQ790 1 To débarque à 169,99€

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger 7-Zip 26.05 (64 bit)

Sebastien

Télécharger Daemon Tools Lite 12.6.0.2472

Télécharger Opera One 139.0.6053.15

Télécharger Thunderbird 159.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Où télécharger les dernières images ISO de Windows 11…

Sebastien

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : les Apple AirTag 2 sont dispo à partir de…

Sebastien

Black Friday : 599€ le pack comprenant un NAS Synology DS225+ et 2…

Promos du Single’s Day (11.11) : MS Office 2024 à seulement 22,11€ et…

Bon Plan : le SSD M.2. NVMe LEXAR EQ790 1 To débarque à 169,99€