Bon Plan : le SSD M.2. NVMe LEXAR Play 2280 de 1 To redevient abordable !

Depuis quelques temps, les SSD M.2. NVMe atteignent des prix faramineux à cause de l’envolée des prix du matériel informatique et plus particulièrement des composants à base de mémoire flash ou ram (merci l’IA).

Depuis quelques temps, les SSD M.2. NVMe atteignent des prix faramineux à cause de l’envolée des prix du matériel informatique et plus particulièrement des composants à base de mémoire flash ou ram (merci l’IA).

Sauf aujourd’hui où il est possible de dégoter le LEXAR Play 2280 d’une capacité de 1 To à un prix plutôt « correct » en cette période de crise.

En effet, le stockage s’affiche en ce moment au prix de 149,99€ sur CDiscount et ce tarif peut être descendu à seulement 139,99€ grâce au code promo 10DES99. Ce code offre 10€ de réduction sur les commandes d’un montant d’au moins 99€ d’achats.

Le LEXAR Play 2280 est un SSD M.2. NVMe PCI express 4.0 performant. Il offre des débits de 7.400 Mo/s en lecture et de 6.500 Mo/s en écriture afin d’offrir des vitesses de lecture/écriture élevée, ce qui est plus qu’appréciable lors du transfert de données ou de sauvegarde fichiers.

Petit plus et non des moindres, le LEXAR Play 2280 est utilisable aussi bien dans un PC que dans un console PS5. Si vous possédez une telle console, c’est donc une solution intéressante pôur augmenter sensiblement la capacité de stockage de la Playstation 5, ce qui entre parenthèse ne sera pas du luxe à l’approche de GTA 6 qui occupera pas moins de 210 Go d’espace sur la PS5.

A noter que le SSD est mince. Il est équipé d’un dissipateur thermique qui se compose de plusieurs couches afin de refroidir au mieux les puces mémoire et le contrôleur. Il est garanti 5 ans.