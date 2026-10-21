GTA 6 : les chiffres s’envolent ! Le jeu a été précommandé 6,45 millions de fois

Le futur hit de Rockstar Games n’est pas encore disponible dans le commerce que déjà les compteurs s’affolent… D’après une étude menée par Sensor Tower, GTA 6 aurait été précommandé pas moins de 6,45 millions de fois.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 1

Le futur hit de Rockstar Games n’est pas encore disponible dans le commerce que déjà les compteurs s’affolent… D’après une étude menée par Sensor Tower, GTA 6 aurait été précommandé pas moins de 6,45 millions de fois.

Le titre ne sera officiellement disponible sur les consoles PS5 et Xbox Series S et X à la date du 19 novembre 2026. D’après Sensor Tower, ce sont principalement les joueurs sur Playstation 5 qui s’intéressent à GTA 6 puisque la version PS5 représente à elle seule 74% des précommandes. Vous l’aurez compris : près de trois quarts des précommandes concernent donc la plateforme de Sony.

Les joueurs sur Xbox Series S et X représentent, eux 26% des précommandes de GTA 6.

La version PS5 a été précommandée à 4,80 millions d’exemplaires pour un revenu estimé à 468 millions de dollars, tandis que la version pour consoles Microsoft a été précommandé à 1,66 millions d’exemplaires pour un revenu estimé à 162 millions de dollars.

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Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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1 commentaire
  1. Jerome

    Je fais partie de ceux qui ont précommandé le jeu. Je l’ai préco il y a plus d’un mois. Je viens d’apparendre que je parfais dans 15 jours en opex pour une durée d’un mois. Je ne pourais jouer à GTA VI qu’à mon retour vers fin décembre !(

    Répondre
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