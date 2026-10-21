Le futur hit de Rockstar Games n’est pas encore disponible dans le commerce que déjà les compteurs s’affolent… D’après une étude menée par Sensor Tower, GTA 6 aurait été précommandé pas moins de 6,45 millions de fois.

GTA 6 : les chiffres s’envolent ! Le jeu a été précommandé 6,45 millions de fois

Le futur hit de Rockstar Games n’est pas encore disponible dans le commerce que déjà les compteurs s’affolent… D’après une étude menée par Sensor Tower, GTA 6 aurait été précommandé pas moins de 6,45 millions de fois.

Le titre ne sera officiellement disponible sur les consoles PS5 et Xbox Series S et X à la date du 19 novembre 2026. D’après Sensor Tower, ce sont principalement les joueurs sur Playstation 5 qui s’intéressent à GTA 6 puisque la version PS5 représente à elle seule 74% des précommandes. Vous l’aurez compris : près de trois quarts des précommandes concernent donc la plateforme de Sony.

Les joueurs sur Xbox Series S et X représentent, eux 26% des précommandes de GTA 6.

La version PS5 a été précommandée à 4,80 millions d’exemplaires pour un revenu estimé à 468 millions de dollars, tandis que la version pour consoles Microsoft a été précommandé à 1,66 millions d’exemplaires pour un revenu estimé à 162 millions de dollars.