Une nouvelle carte mémoire micro SDXC chez Team Group : la ACE 8K

La nouvelle carte mémoire micro SDXC de Team Group porte le nom de ACE 8K . Comme nom l’indique, la carte supporte l’enregistrement vidéo haute résolution en 8K.

Cartes mémoires
par Sebastien 0

La nouvelle carte mémoire micro SDXC de Team Group porte le nom de ACE 8K . Comme nom l’indique, la carte supporte l’enregistrement vidéo haute résolution en 8K. Elle peut être utilisée par tout un éventail d’appareils, comme par exemple les caméras professionnelles sur nacelle (gimbal), les caméras 360°, les caméras d’action ou encore les drones

Conçue pour une compatibilité optimale, la carte ACE 8K répond aux normes A2 (classe de performance pour les applications) et V30 (classe de vitesse vidéo). Conforme aux spécifications MicroSDXC 6.1 et à la norme UHS-I, la carte mémoire améliore les vitesses de chargement sur les appareils mobiles. Ellle est disponible dans des capacités de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

Pour le moment, le fabricant est assez avare en informations puisqu’on ne sait pas quand elle sera disponible dans le commerce ni quels seront les taux de transferts proposés. Il faut donc se contenter pour l’instant des quelques brides d’informations communiquées par le constructeur.

Source Team Group

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Sebastien 20715 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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