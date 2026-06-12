Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à 95€

Amazon frappe fort sur l’Apple AirTag 2 avec une promo qui tombe à point nommé pour l’été. Le pack de 4 est affiché à 95€ sur Amazon.fr, contre 119€ chez Apple.

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par Sebastien 0

Amazon frappe fort sur l’Apple AirTag 2 avec une promo qui tombe à point nommé pour l’été. Le pack de 4 est affiché à 95€ sur Amazon.fr, contre 119€ chez Apple, ce qui en fait l’offre la plus intéressante du moment pour équiper plusieurs objets d’un coup.

Si vous cherchez un traceur Bluetooth compact pour vos clés, votre sac, votre valise ou vos bagages, c’est clairement le bon moment pour passer à l’achat. L’offre est particulièrement attractive pour les personnes qui veulent protéger plusieurs affaires sans payer le prix fort à l’unité.

Le prix en détail

Voici ce qu’il faut retenir de cette promotion sur Amazon.fr :

– AirTag 2 à l’unité : 24,99€ chez Amazon.fr, contre 35€ chez Apple.

– AirTag 2 par lot de deux : 49,99€ chez Amazon.fr, contre 70€ chez Apple.

– Pack de 4 AirTag 2 : 95€ chez Amazon.fr, contre 119€ chez Apple.

Soit une économie de 24€ sur le pack de 4, avec un prix unitaire ramené à 23,75€. Avec cette offre, Amazon pousser l’AirTag 2 à son meilleur niveau de prix depuis son lancement en France.

Pourquoi l’offre vaut le coup…

L’AirTag 2 s’adresse surtout aux utilisateurs d’iPhone qui veulent retrouver plus facilement leurs objets du quotidien. Apple le positionne à partir de 35€ l’unité et 119€ le pack de 4, donc la promotion d’Amazon améliore nettement le rapport quantité/prix.

Le pack de 4 est le plus malin si vous voulez suivre plusieurs objets en parallèle, par exemple un trousseau de clés, un sac de voyage, un vélo ou une valise. En revanche, si vous n’avez besoin que d’un seul traqueur, l’achat à l’unité reste intéressant seulement si le prix reste proche de 25 à 27€.

Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à 95€

Quelles nouveautés pour les AirTag 2 ?

Apple a surtout amélioré la portée, la précision et le son de l’AirTag 2, sans changer radicalement le concept. Les principales nouveautés sont une puce Ultra Wideband plus récente, une localisation précise plus efficace, un haut-parleur plus puissant et l’arrivée de la fonction de localisation sur Apple Watch.

  • Portée de localisation précise augmentée jusqu’à 50% selon Apple, grâce à la nouvelle puce UWB.
  • Meilleure détection Bluetooth pour retrouver un objet à plus longue distance.
  • Haut-parleur 50% plus puissant, donc plus facile à entendre quand l’AirTag est caché.
  • Localisation précise désormais disponible sur Apple Watch, ce qui évite de sortir l’iPhone dans certains cas.
  • Fonction de partage de l’emplacement de l’objet, utile notamment pour retrouver un bagage avec un tiers ou une compagnie aérienne.

Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à 95€

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Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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