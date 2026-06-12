Amazon frappe fort sur l’Apple AirTag 2 avec une promo qui tombe à point nommé pour l’été. Le pack de 4 est affiché à 95€ sur Amazon.fr, contre 119€ chez Apple.

Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à 95€

Amazon frappe fort sur l’Apple AirTag 2 avec une promo qui tombe à point nommé pour l’été. Le pack de 4 est affiché à 95€ sur Amazon.fr, contre 119€ chez Apple, ce qui en fait l’offre la plus intéressante du moment pour équiper plusieurs objets d’un coup.

Si vous cherchez un traceur Bluetooth compact pour vos clés, votre sac, votre valise ou vos bagages, c’est clairement le bon moment pour passer à l’achat. L’offre est particulièrement attractive pour les personnes qui veulent protéger plusieurs affaires sans payer le prix fort à l’unité.

Le prix en détail

Voici ce qu’il faut retenir de cette promotion sur Amazon.fr :

– AirTag 2 à l’unité : 24,99€ chez Amazon.fr, contre 35€ chez Apple.

– AirTag 2 par lot de deux : 49,99€ chez Amazon.fr, contre 70€ chez Apple.

– Pack de 4 AirTag 2 : 95€ chez Amazon.fr, contre 119€ chez Apple.

Soit une économie de 24€ sur le pack de 4, avec un prix unitaire ramené à 23,75€. Avec cette offre, Amazon pousser l’AirTag 2 à son meilleur niveau de prix depuis son lancement en France.

Pourquoi l’offre vaut le coup…

L’AirTag 2 s’adresse surtout aux utilisateurs d’iPhone qui veulent retrouver plus facilement leurs objets du quotidien. Apple le positionne à partir de 35€ l’unité et 119€ le pack de 4, donc la promotion d’Amazon améliore nettement le rapport quantité/prix.

Le pack de 4 est le plus malin si vous voulez suivre plusieurs objets en parallèle, par exemple un trousseau de clés, un sac de voyage, un vélo ou une valise. En revanche, si vous n’avez besoin que d’un seul traqueur, l’achat à l’unité reste intéressant seulement si le prix reste proche de 25 à 27€.

Quelles nouveautés pour les AirTag 2 ?

Apple a surtout amélioré la portée, la précision et le son de l’AirTag 2, sans changer radicalement le concept. Les principales nouveautés sont une puce Ultra Wideband plus récente, une localisation précise plus efficace, un haut-parleur plus puissant et l’arrivée de la fonction de localisation sur Apple Watch.