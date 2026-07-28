iOS 26.6 corrige de nombreuses failles de sécurité

La firme de Cuperino propose en téléchargement la version 26.6 d’iOS et d’iPadOS pour équiper respectivement ses iPhone et ses iPad.

La firme de Cuperino propose en téléchargement la version 26.6 d’iOS et d’iPadOS pour équiper respectivement ses iPhone et ses iPad. La mise à jour vise à renforcer la sécurité des terminaux mobiles d’Apple en corrigeant de nombreuses failles de sécurité. En l’occurrence, plus de 75 vulnérabilités sont corrigées par iOS 26.6 et iPadOS 26.6.

L’installation et la mise à jour de cette nouvelle version est donc vivement recommandée aux possesseurs d’iPhone et d’iPad afin de se prémunir de toutes tentatives d’intrusion ou de vol de de données.

Voilà les communiqué publié par Apple :

Cette mise à jour apporte des correctifs, des améliorations liées à la sécurité et optimise l’index Spotlight pour préparer iOS 27.

Commet installer iOS 26.6 ?

Pour installer iOS 26.6 ou iPadOS 26.6 sur votre iPhone ou votre iPad, rendez-vous sans tarder dans « Réglages », « Général » et « Mise à jour logicielle ». Le téléchargement et l’nstallation de la mise à jour prennent 15-20 minutes en fonction de votre appareil.