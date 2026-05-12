iOS 26.5 et iPadOS 26.5 débarquent sur iPhone et iPad

Apple est en train de déployer la version 26.5 d’iOS et d’iPadOS sur ses terminaux mobiles. C’est une mise à jour mineure qui apporte uniquement quelques petits changements.

Smartphones
par Sebastien 0
Rounded square app icon with a blue-teal gradient and the number 26; handwritten caption reads 'iOS 26.5'

Apple est en train de déployer la version 26.5 d’iOS et d’iPadOS sur ses terminaux mobiles. C’est une mise à jour mineure qui apporte uniquement quelques petits changements. Il n’y a vraiment pas de quoi sauter au plafond puisque ça concerne uniquement le chiffrement des messages RC et l’arrivée d’un nouveau fond d’écran.

Voilà les nouveautés annoncées par Apple :

  • Les messages RCS chiffrés de bout en bout (bêta) sont disponibles dans Messages avec les opérateurs pris en charge et seront déployés progressivement. 
  • Le fond d’écran « Luminance Pride » qui réfracte dynamiquement un spectre de couleurs est disponible en téléchargement.

Commet installer iOS 26.5 ?

Pour installer iOS 26.5 sur votre iPhone, allez dans « Réglages », « Général » et « Mise à jour logicielle ». Le téléchargement d’iOS 265 et son installation prennent 15-20 minutes en fonction de votre appareil.

Écran d'appareil affichant une mise à jour logicielle en français: options MÀJ automatiques Oui et Mises à jour bêta Non; section iOS 26.5 avec texte explicatif et boutons « Mettre à jour » et « Mettre à jour cette nuit », lien « En savoir plus... ». iOS 26.5 et iPadOS 26.5 débarquent sur iPhone et iPad

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Sebastien 20641 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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