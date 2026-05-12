iOS 26.5 et iPadOS 26.5 débarquent sur iPhone et iPad

Apple est en train de déployer la version 26.5 d’iOS et d’iPadOS sur ses terminaux mobiles. C’est une mise à jour mineure qui apporte uniquement quelques petits changements.

Apple est en train de déployer la version 26.5 d’iOS et d’iPadOS sur ses terminaux mobiles. C’est une mise à jour mineure qui apporte uniquement quelques petits changements. Il n’y a vraiment pas de quoi sauter au plafond puisque ça concerne uniquement le chiffrement des messages RC et l’arrivée d’un nouveau fond d’écran.

Voilà les nouveautés annoncées par Apple :

Les messages RCS chiffrés de bout en bout (bêta) sont disponibles dans Messages avec les opérateurs pris en charge et seront déployés progressivement.

Le fond d’écran « Luminance Pride » qui réfracte dynamiquement un spectre de couleurs est disponible en téléchargement.

Commet installer iOS 26.5 ?

Pour installer iOS 26.5 sur votre iPhone, allez dans « Réglages », « Général » et « Mise à jour logicielle ». Le téléchargement d’iOS 265 et son installation prennent 15-20 minutes en fonction de votre appareil.