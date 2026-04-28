Surprise ! Alors que le prix des SSD s’envole (et ça n’est pas fini !) le fabricant Kingston annonce la sortie d’un SSD de plus de 30 To. Plus précisément son nouveau DC3000ME offre une capacité de stockage de 30,72 To.

En pleine période de crise, Kingston degaine un énorme SSD de 30 To !

Surprise ! Alors que le prix des SSD s’envole (et ça n’est pas fini !) le fabricant Kingston annonce la sortie d’un SSD de plus de 30 To. Plus précisément son nouveau DC3000ME offre une capacité de stockage de 30,72 To.

Attention ce n’est pas un SSD grand public. N’espérez pas l’installer dans votre PC gaming pour y installer les derniers jeux à la mode. Non le Kingston DC3000ME est un SSD à destination des datacenters et des serveurs Cloud. D’ailleurs c’est un modèle au format U.2 (alors que pour nos PC c’est du format M.2.).

Le DC3000ME exploite une interface PCI Express 5.0 4x NVMe et embarque de la mémoire NAND Flash 3D eTLC. Il intègre aussi une protection contre les coupures d’alimentation (PLP) ce qui permet de préserver les données en cas de coupure de courant. A noter que le SSD supporte aussi le chiffrement AES-256 bis et les fonctionnalités SED (Self-Encrypting Drive) TCG Opal 2.0.

« Le lancement du DC3000ME de 30,72 To marque une étape importante pour la gamme de produits Kingston destinés aux datacenters », a déclaré Tony Hollingsbee, Responsable de l’activité SSD, Kingston EMEA. « À mesure que les environnements IA, HPC et cloud continuent de se développer, les clients cherchent à optimiser la densité de stockage sans compromettre les performances ni la fiabilité. Avec ses 30,72 To, le DC3000ME répond justement à cette demande. »

Du côté des débits, le fabricant annonce des taux de transferts de 14.000 Mo/s en lecture et de 9.700 Mo/s en écriture, le tout avec 2.600K iOPS en lecture 4K et 350K iOPS /écriture 4K. Son endurance annoncée est de 56.064 TBW.

Kingston indique sur son site que le DC3000ME offre un MTBF de 2 millions d’heures et est couvert part une garantie de cinq ans.

Le prix de vente de ce gros SSD de 30,72 To n’est pas connu pour l’instant mais on peut imaginer qu’il sera très élevé surtout quand on voit que la version de « seulement » 3,84 To coûte 1.200€ chez LDLC.