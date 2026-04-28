En pleine période de crise, Kingston degaine un énorme SSD de 30 To !

Surprise ! Alors que le prix des SSD s’envole (et ça n’est pas fini !) le fabricant Kingston annonce la sortie d’un SSD de plus de 30 To. Plus précisément son nouveau DC3000ME offre une capacité de stockage de 30,72 To.

Disques SSD
par Sebastien 0

Surprise ! Alors que le prix des SSD s’envole (et ça n’est pas fini !) le fabricant Kingston annonce la sortie d’un SSD de plus de 30 To. Plus précisément son nouveau DC3000ME offre une capacité de stockage de 30,72 To.

Attention ce n’est pas un SSD grand public. N’espérez pas l’installer dans votre PC gaming pour y installer les derniers jeux à la mode. Non le Kingston DC3000ME est un SSD à destination des datacenters et des serveurs Cloud. D’ailleurs c’est un modèle au format U.2 (alors que pour nos PC c’est du format M.2.).

Le DC3000ME exploite une interface PCI Express 5.0 4x NVMe et embarque de la mémoire NAND Flash 3D eTLC. Il intègre aussi une protection contre les coupures d’alimentation (PLP) ce qui permet de préserver les données en cas de coupure de courant.  A noter que le SSD supporte aussi le chiffrement AES-256 bis et les fonctionnalités SED (Self-Encrypting Drive) TCG Opal 2.0.

Kingston PCIe NVMe SSD with a black ribbed heatsink for high-speed storage En pleine période de crise, Kingston degaine un SSD de 30 To

« Le lancement du DC3000ME de 30,72 To marque une étape importante pour la gamme de produits Kingston destinés aux datacenters », a déclaré Tony Hollingsbee, Responsable de l’activité SSD, Kingston EMEA. « À mesure que les environnements IA, HPC et cloud continuent de se développer, les clients cherchent à optimiser la densité de stockage sans compromettre les performances ni la fiabilité. Avec ses 30,72 To, le DC3000ME répond justement à cette demande. »

Du côté des débits, le fabricant annonce des taux de transferts de 14.000 Mo/s en lecture et de 9.700 Mo/s en écriture, le tout avec 2.600K iOPS en lecture 4K et 350K iOPS /écriture 4K. Son endurance annoncée est de 56.064 TBW.

Kingston indique sur son site que le DC3000ME offre un MTBF de 2 millions d’heures et est couvert part une garantie de cinq ans.

Le prix de vente de ce gros SSD de 30,72 To n’est pas connu pour l’instant mais on peut imaginer qu’il sera très élevé surtout quand on voit que la version de « seulement » 3,84 To coûte 1.200€ chez LDLC.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20621 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger EZ CD Audio Converter 13.1

Sebastien

Télécharger Thunderbird 150.0 pour Windows 64-bit

Télécharger Gom Media Player 2.3.118 Build 5388

Télécharger Opera One 130.0.5847.41

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le SSD 2,5 pouces Crucial BX500 2 To est à 179€ sur…

Sebastien

Le disque dur portable Seagate 5 To est bradé à 134,99€ sur Amazon.fr

Bon Plan : des forfaits mobiles B&You dispo dès 6,99€

Profitez aujourd’hui de 25€ de réduction chez Rakuten

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger EZ CD Audio Converter 13.1

Sebastien

Télécharger Thunderbird 150.0 pour Windows 64-bit

Télécharger Gom Media Player 2.3.118 Build 5388

Télécharger Opera One 130.0.5847.41

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le SSD 2,5 pouces Crucial BX500 2 To est à 179€ sur…

Sebastien

Le disque dur portable Seagate 5 To est bradé à 134,99€ sur Amazon.fr

Bon Plan : des forfaits mobiles B&You dispo dès 6,99€

Profitez aujourd’hui de 25€ de réduction chez Rakuten