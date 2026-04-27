Le marché du stockage est de nouveau sous tension. Les fabricants Samsung et Kingston prévoient, tous deux, d’augmenter le prix de leurs SSD de plus de 10%.

Le marché du stockage est de nouveau sous tension. Les fabricants Samsung et Kingston prévoient, tous deux, d’augmenter le prix de leurs SSD de plus de 10%. Les deux marques ont déjà prévenu leurs distributeurs : Samsung a commencé à appliquer cette hausse. De son côté Kingston s’apprête à l’étendre prochainement à l’ensemble de sa gamme.

En tant que leader mondial de la mémoire flash NAND, Samsung influence fortement les tendances tarifaires du secteur. Kingston, de son côté, reste un acteur majeur sur le marché grand public des SSD et de la mémoire. Lorsque des entreprises de cette envergure ajustent leurs prix en parallèle, cela dépasse rarement un simple ajustement isolé et reflète souvent une évolution globale du marché, avec des répercussions sur toute la chaîne de distribution jusqu’aux prix finaux.

À court terme, l’impact se fera d’abord sentir au niveau des grossistes, qui doivent désormais se réapprovisionner à des tarifs plus élevés. Les consommateurs ne verront pas immédiatement ces hausses, le temps que les stocks actuels soient écoulés. Mais progressivement, les nouvelles livraisons intégreront ces augmentations de prix, et comme souvent ce sont les utilisateurs finaux qui trinqueront et devront débourser encore plus d’argent pour acquérir un SSD.

Depuis plusieurs mois, le marché des SSD et de la mémoire (flash et ram) est mal menée et les tarifs ne cessent de faire du yoyo. Kingston avait d’ailleurs déjà prévenu en décembre dernier que la situation allait empirer, et force est de constater que le contructeur avait raison. Les SSD et la RAM n’ont jamais été aussi chers qu’en ce moment. Ca n’est franchement pas la meilleure période pour s’équiper ou renouveler son matériel.

D’après nos confrères de Guru3D, d’autres fabricants devraient emboîter le pas à Kingston et Samsung.. Dans un marché concurrentiel, maintenir des prix nettement inférieurs à ceux des leaders devient rapidement difficile sans rogner sur les marges. On peut donc s’attendre à ce que plusieurs acteurs ajustent à leur tour leurs tarifs à court terme.

Sans surprise cette nouvelle hausse tarifaire va impacter tout le marché et va se répercuter sur le prix des configurations neuves et les upgrades. La hausse de prix sera d’autant plus élevée sur les machines haut de gamme qui disposent généralement de beaucoup de mémoire et d’un SSD de grande capacité.