Bon Plan : plusieurs PC portables à prix réduits

Actuellement plusieurs PC portables sont bradés à petits prix sur le net. Ce sont des machines de milieu de gamme qui feront amplement l’affaire pour mener à bien des tâces bureautiques et multimédia.

Actuellement plusieurs PC portables sont bradés à petits prix sur le net. Ce sont des machines de milieu de gamme qui feront amplement l’affaire pour mener à bien des tâces bureautiques et multimédia. Idem pour pour du streamiing vidéo. Ca peut aussi être de bonnes solutions pour équiper un collègien, un lycéen ou un étudiant.

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Cette machine est animée par un processeur AMD Ryzen 5 150 cadencé à 3,3 GHz couplé à 16 Go de mémoire vive DDR5. La RAM se présente sous la forme d’une barrette de 8 Go et de 8 Go soudé. En terme de stockage, le PC embarque un SSD M.2 NVMe PCie 4.0 de 512 Go. L’ordinateur dispose d’un écran OLED de 16 pouces qui supporte une résolution WUXGA de 1920 x 1200 pixels. Pour information, c’est une puce graphique AMD Radeon Graphics qui se charge de l’affichage. Le PC d’ASUS supporte le WIFI 6 et le Bluetooth 5.3. A noter qu’aucun système d’exploitation n’est fourni avec ce PC (ni Linux ni Windows) vous êtes donc libre d’installer l’OS de votre choix. A noter que ce n’est pas spécialement un souci car une licence de Windows 11 Pro ne coûte qui 12€ chez notre partenaire Godeal24.

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Le PC embarque un processeur Intel Core i7 13620H fonctionnant 4,9 GHz, 16 Go de RAM DDR5 (extensible à 24 Go) et un SSD M.2 NVMe. d’une capacité de 1 To. La partie affichage est gérée par une puce Intel UHD Graphics et un écran 16″ IPS WUXGA (1920 x 1200 pixels) à 60 Hz. Cette machine est un bon PC bureautique. Parfait aussi pour des tâches multimédia, du streaming vidéo,, surfer sur internet, etc.. Pour le gaming oubliez ! Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

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Le PC dispose d’un processeur AMD Ryzen 7 5825U à 2 GHz (boost à 4,5 GHz) et il est équipé de 16 Go de RAM DDR4. Le stockage est assuré par un SSD M.2.d’une capacité de 1 To. L’affichage se compose d’un écran de 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels) et d’une puce graphique AMD Radeon Graphics. C’est un PC qui sera très bien pour de la bureautique, du multimédia, internet, etc.. mais pas pour du gaming. Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

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Ce PC portable est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 5 1115U cadencé à 3,5 GHz. Il embarque 16 Go de mémoire DDR5 et il dispose d’un SSD M.2. de 512 Go. La machine est dotée d’un écran OLED qui offre une diagonale de 16 pouces WUXGA (1920 x 1020 pixels) à la fréquence de 120 Hz. Le PC n’a pas de carte graphique allouée mais profite d’une puce intégrée Intel Graphics. Celle-ci sera suffisante pour effectuer des tâches bureautique et multimédia, par contre n’espérez pas faire du gaming avec ce PC portable. Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

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Destiné à un usage bureautique et multimédia, ce PC portable est équipé d’un processeur Intel Core 5 120U. Il embarque 24 Go de mémoire DDR5 et dispose d’un SSD M.2. NVMe de 512 Go. La machine dispose d’un écran IPS de 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels). Le PC dispose d’une puce graphique intégrée Intel Graphics.. Le PC est fourni avec l’édition familiale de Windows 11.