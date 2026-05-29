Bonne nouvelle pour nos amis les joueurs : NVIDIA propose un nouveau bundle de jeu. La firme au caméléon offre en effet le jeu 007 First Light lors de l’achat d’une GeForce RTX Serie 50.

Bonne nouvelle pour nos amis les joueurs : NVIDIA propose un nouveau bundle de jeu. La firme au caméléon offre en effet le jeu 007 First Light lors de l’achat d’une GeForce RTX Serie 50.

Dans le jeu 007 First Light vous incarnez un James Bond jeune. Le jeu est offert actuellement pour l’achat d’un ordinateur de bureau ou d’une carte graphique éligible NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070, 5060 Ti. Il est offert aussi pour l’achat d’un PC portable équipé d’un GPU GeForce RTX 5090 pour PC portable, d’un GPU RTX 5080 pour PC portable, d’un GPU RTX 5070 Ti pour PC portable, d’un GPU RTX 5070 pour PC portable ou d’un GPU RTX 5060 pour PC portable.

Le jeu est offert jusqu’au mercredi 10 juin 2026. Le titre sera à télécharger sur Steam. Les conditions de l’offre sont mentionnées sur cette page de NVIDIA.