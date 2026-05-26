Le jeu Warhammer 40.000 Gladius – Relics of War est offert sur Steam

En ce moment, le jeu Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War est disponible gratuitement sur Steam, ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il est offert.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

En ce moment, le jeu Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War est disponible gratuitement sur Steam, ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il est offert sur Steam, sur Gog ou même l’Epic Games Store au cours de ces dernières années.

Si vous ne possédez pas encore ce titre c’est le moment d’en profiter pour le télécharger ou l’ajouter à votre bibliothèque de jeux pour pas un rond.

A noter qu’il est dispo gratuitement sur cette page de Steam jusqu’au jeudi 28 mai à 18 heures.

Trailer du jeu :

Synopsis :

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War est le premier jeu de stratégie au tour par tour 4X basé dans l’univers de Warhammer 40,000. Quatre factions s’affrontent dans une impitoyable guerre pour la domination des ressources de la planète.

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Sebastien 20652 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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