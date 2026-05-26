En ce moment, le jeu Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War est disponible gratuitement sur Steam, ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il est offert.

Le jeu Warhammer 40.000 Gladius – Relics of War est offert sur Steam

En ce moment, le jeu Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War est disponible gratuitement sur Steam, ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il est offert sur Steam, sur Gog ou même l’Epic Games Store au cours de ces dernières années.

Si vous ne possédez pas encore ce titre c’est le moment d’en profiter pour le télécharger ou l’ajouter à votre bibliothèque de jeux pour pas un rond.

A noter qu’il est dispo gratuitement sur cette page de Steam jusqu’au jeudi 28 mai à 18 heures.

Trailer du jeu :

Synopsis :

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War est le premier jeu de stratégie au tour par tour 4X basé dans l’univers de Warhammer 40,000. Quatre factions s’affrontent dans une impitoyable guerre pour la domination des ressources de la planète.