Bonne nouvelle pour les ameurs de gaming : les jeux RollerCoaster Tycoon 3 et Voidwrought sont offerts durant une semaine sur l’Epic Games Store. Vous pouvez les télécharger ici et là jusqu’au 2 juillet 2026.

Bonne nouvelle pour les ameurs de gaming : les jeux RollerCoaster Tycoon 3 et Voidwrought sont offerts durant une semaine sur l’Epic Games Store. Vous pouvez les télécharger ici et là jusqu’au 2 juillet 2026.

RollerCoaster Tycoon 3

Construisez le parc de vos rêves et redécouvrez le best-seller de la simulation de montagnes russes encensé par la critique. Vivez la passion d’un classique du genre dans son intégralité grâce à deux énormes packs d’extension.

Voidwrought

Voidwrought est un jeu de plateforme 2D riche en action dans un monde d’horreurs cosmiques dessiné à la main. Explorez les ruines de la Première civilisation et éliminez les dieux. Gagnez en puissance, découvrez des artéfacts anciens et étendez votre sanctuaire dans les débris.