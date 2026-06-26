Les jeux RollerCoaster Tycoon 3 et Voidwrought sont gratuits pendant une semaine

Bonne nouvelle pour les ameurs de gaming : les jeux RollerCoaster Tycoon 3 et Voidwrought sont offerts durant une semaine sur l’Epic Games Store. Vous pouvez les télécharger ici et là jusqu’au 2 juillet 2026.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Two video game covers side by side: RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition (left) and Voidwrought (right), both labeled GRATUIT.

Bonne nouvelle pour les ameurs de gaming : les jeux RollerCoaster Tycoon 3 et Voidwrought sont offerts durant une semaine sur l’Epic Games Store. Vous pouvez les télécharger ici et jusqu’au 2 juillet 2026.

RollerCoaster Tycoon 3

Construisez le parc de vos rêves et redécouvrez le best-seller de la simulation de montagnes russes encensé par la critique. Vivez la passion d’un classique du genre dans son intégralité grâce à deux énormes packs d’extension.

Voidwrought

Voidwrought est un jeu de plateforme 2D riche en action dans un monde d’horreurs cosmiques dessiné à la main. Explorez les ruines de la Première civilisation et éliminez les dieux. Gagnez en puissance, découvrez des artéfacts anciens et étendez votre sanctuaire dans les débris.

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Sebastien 20692 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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