Vente de Steam Deck : les chiffres ne sont pas bons Kevin !

A cause de la crise de la mémoire qui touche tout le secteur informatique et multimédia, de nombreux composants informatique et de nombreux matériels ont vu leur prix de vente augmenter de façon exponentielle ces derniers mois (merci l’IA !).

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

A cause de la crise de la mémoire qui touche tout le secteur informatique et multimédia, de nombreux composants informatique et de nombreux matériels ont vu leur prix de vente augmenter de façon exponentielle ces derniers mois (merci l’IA !).

Selon Boiling Steam, le Steam Deck n’échappe pas à la règle et la console PC portable de Valve a vu son tarif augmenter très nettement ces derniers temps. ce qui a entrainé par riochet une baisse drastique des ventes. 

Selon les estimations de Boiling Steam, les ventes de Steam Deck seraient en chute libre depuis le mois de juin. La baisse atteindrait même 82% de volume hebdomadaire en moins.

Les chiffres étaient pourtant bons quand le Steam Deck est sorti puisque le machine s’est écoulée à plus de 4 millions d’exemplaires depuis sa mise sur le marché. Mais depuis quelques mois Valve fait fasse à un net recul de ses ventes.

Et en effet, si la machine s’écoulait de 11.000 à 18.000 exemplaires par semaine en 2025, le volume ne serait plus que de 1.400 à 3.000 unités par semaine en ce mois de juillet 2026. Autant dire que la chute est colossale.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20711 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 150.0.7871.182

Sebastien

Télécharger Thunderbird 153.0 pour Windows 64-bit

Télécharger WinRAR 7.23 en français (64-bit)

Télécharger Opera One 133.0.5932.20

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le récap des meilleures promos et soldes 2026 sur Bhmag…

Sebastien

Bon Plan : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur est bradé à 19€…

Soldes d’été 2026 : les licences à vie de MS Office 2024 à…

Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à 89€

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 150.0.7871.182

Sebastien

Télécharger Thunderbird 153.0 pour Windows 64-bit

Télécharger WinRAR 7.23 en français (64-bit)

Télécharger Opera One 133.0.5932.20

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le récap des meilleures promos et soldes 2026 sur Bhmag…

Sebastien

Bon Plan : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur est bradé à 19€…

Soldes d’été 2026 : les licences à vie de MS Office 2024 à…

Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à 89€