A cause de la crise de la mémoire qui touche tout le secteur informatique et multimédia, de nombreux composants informatique et de nombreux matériels ont vu leur prix de vente augmenter de façon exponentielle ces derniers mois (merci l’IA !).

Vente de Steam Deck : les chiffres ne sont pas bons Kevin !

A cause de la crise de la mémoire qui touche tout le secteur informatique et multimédia, de nombreux composants informatique et de nombreux matériels ont vu leur prix de vente augmenter de façon exponentielle ces derniers mois (merci l’IA !).

Selon Boiling Steam, le Steam Deck n’échappe pas à la règle et la console PC portable de Valve a vu son tarif augmenter très nettement ces derniers temps. ce qui a entrainé par riochet une baisse drastique des ventes.

Selon les estimations de Boiling Steam, les ventes de Steam Deck seraient en chute libre depuis le mois de juin. La baisse atteindrait même 82% de volume hebdomadaire en moins.

Les chiffres étaient pourtant bons quand le Steam Deck est sorti puisque le machine s’est écoulée à plus de 4 millions d’exemplaires depuis sa mise sur le marché. Mais depuis quelques mois Valve fait fasse à un net recul de ses ventes.

Et en effet, si la machine s’écoulait de 11.000 à 18.000 exemplaires par semaine en 2025, le volume ne serait plus que de 1.400 à 3.000 unités par semaine en ce mois de juillet 2026. Autant dire que la chute est colossale.