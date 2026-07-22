Firefox 153.0 est disponible en téléchargement

Le navigateur Mozilla Firefox continue d’évoluer et le voilà maintenant disponible en version 153.0. Ce nouvel opus apporte plusieurs nouveautés comme par exemple le support de la lecture des vidéos HDR sous Windows, la possibilité de partager une page via un QR Code ou encore la possibilité de fusionner plusieurs fichiers PDF ensemble. A noter que des correctifs et d’autres changements sont également de la partie. Vous pouvez découvrir tout cela ci-dessous.

Des nouveautés :

La lecture de vidéos à grande gamme dynamique (HDR) est désormais disponible sous Windows ; cette fonctionnalité nécessite que le mode HDR soit activé pour l’écran dans les paramètres d’affichage de Windows. Les écrans d’ordinateurs portables ne prenant en charge que la « diffusion de vidéo HDR » ne sont pas compatibles pour le moment. Certaines vidéos enregistrées avec un téléphone dans certaines orientations ne s’affichent pas actuellement en HDR.

Les conteneurs vous permettent de maintenir des sessions ouvertes sur différents comptes pour divers aspects de votre vie en ligne (travail, achats, vie privée, opérations bancaires) au sein d’une même fenêtre de navigation, tout en isolant les cookies et le suivi publicitaire dans chaque conteneur.

Partagez n’importe quelle page ouverte à l’aide d’un QR Code Faites un clic droit sur un onglet, puis sélectionnez Partager > Générer un QR Code. C’est une solution idéale pour les affiches, les invitations, les bannières et autres supports imprimés.

Il est désormais possible de fusionner plusieurs fichiers PDF en les faisant glisser dans la barre latérale PDF.

Il est désormais possible d’ajouter des images comme nouvelles pages dans les fichiers PDF grâce à l’éditeur PDF de Firefox.

Sélectionnez et copiez rapidement une couleur depuis n’importe quelle page en saisissant « sélecteur de couleur », « pipette » ou « sélecteur de couleur » dans la barre d’adresse, puis en sélectionnant l’action rapide « Sélectionner une couleur ».

Ajout de la prise en charge de la commande clavier d’Apple pour le mode plein écran à l’échelle du système (Globe-F).

Firefox vérifie et affiche désormais les certificats qualifiés d’authentification de site web (QWAC) conformément au règlement eIDAS.

Amélioration de la prise en charge des vidéos comportant des superpositions, permettant aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux commandes vidéo depuis les menus contextuels.

Firefox met désormais en évidence en rouge l’icône d’autorisation de localisation lorsqu’un site web a accès à votre position. Cette icône est également visible sur les pages de résultats de recherche, où elle était auparavant masquée.