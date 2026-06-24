La fondation Mozilla a publié la version 152.0.2 de son navigateur Firefox afin de corriger plusieurs bugs du logiciel.

Mozilla apporte des correctifs à Firefox et lance la version 152.0.2

La fondation Mozilla a publié la version 152.0.2 de son navigateur Firefox afin de corriger plusieurs bugs du logiciel. L’éditeur annonce la correction de bugs d’affichage ainsi que la correction de baisses de performances.

L’ensemble des correctifs est détaillé ci-dessous.

Quels changements pour Firefox 152.0.2 ?

Des correctifs :

Correction de l’affichage de textes d’espace réservé au lieu des noms traduits dans certains titres de la section Paramètres, dans certaines langues. (bug 2047983)

Correction de l’affichage du contenu des nouveaux onglets dans la langue du navigateur après modification. (bug 2046945)

Correction d’une régression pouvant empêcher la lecture de certains fichiers vidéo MP4. (bug 2047467)

Correction d’une régression de performance pouvant ralentir les sites effectuant simultanément de nombreuses opérations de chiffrement et de déchiffrement, comme Proton Drive. (bug 2046401)

Où télécharger la version 152.0.2 de Firefox ?



La version 152.02 de Mozilla Firefox est téléchargeable dès maintenant sur le site officiel et dans notre section Téléchargement.

Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez lancé l’update directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».