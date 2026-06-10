Le navigateur Firefox 151.0.4 offre plusieurs correctifs

Mozilla déploie la version 151.0.4 du navigateur Firefox, une mise à jour corrective qui ne propose pas de grandes nouveautés, mais qui règle quatre problèmes notables.

Logiciels
par Sebastien 0
Illustrated orange fox leaping in front of a blue planet with fiery orange rings around it.

Mozilla déploie la version 151.0.4 du navigateur Firefox, une mise à jour corrective qui ne propose pas de grandes nouveautés, mais qui règle quatre problèmes notables : un blocage possible lors de l’utilisation des boutons précédent et suivant sous Windows, un retour au rendu logiciel sur certains anciens GPU, un souci de plantage lié aux services d’accessibilité, ainsi qu’un défaut d’affichage d’une poignée de redimensionnement dans certains champs de texte. L’ensemble des correctifs est détaillé ci-dessous.

Quels changements pour Firefox 151.0.4 ?

Des correctifs :

  • Correction d’un problème sous Windows où Firefox pouvait se bloquer lors de l’utilisation des boutons Précédent et Suivant. (bug 2039866)

  • Correction d’un problème où Firefox pouvait recourir au rendu logiciel sur certaines cartes graphiques anciennes, ce qui réduisait les performances graphiques. (buge 2043249)

  • Correction d’un plantage sous Windows pouvant survenir lors de l’interaction de Firefox avec les services d’accessibilité. (bug 204330)

  • Correction d’un problème où certains champs de saisie de texte pouvaient afficher incorrectement une poignée de redimensionnement. (bug 2044051)

Où télécharger la version 151.0.4 de Firefox ?

La version 151.0.4 de Firefox est disponible en téléchargement sur le site officiel et dans notre section Téléchargement.

Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez lancé l’update directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».

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Sebastien 20673 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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