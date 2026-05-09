Mozilla apporte des correctifs à Firefox et lance Frefox 150.0.2
La version 150.0.2 de Firefox est disponible en téléchargement. Apparemment, la fondation Mozilla. a souhaité apporté de nombreux correctifs à son navigateur phare.
La version 150.0.2 de Firefox est disponible en téléchargement. Apparemment, la fondation Mozilla. a souhaité apporté de nombreux correctifs à son navigateur phare puisque’une dizaine de changements sont au programme de cette nouvelle version. Des correctifs de sécurité sont aussi annoncés.
Des correctifs et encore des correctifs
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Correction d’un problème d’affichage d’une page blanche sur les sites web des réseaux internes ou d’entreprise nécessitant une authentification. (Bug 2034752)
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Correction d’un problème empêchant la mise en surbrillance des images numérisées dans la visionneuse PDF intégrée. (Bug 2034980)
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Correction d’un problème d’affichage persistant du badge « Nouveau » sur les éléments du menu en mode Split View. (Bug 2027793)
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Correction d’un problème empêchant le bon fonctionnement de certaines webcams lors des appels vidéo. (Bug 2034722)
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Correction d’un problème de plantage d’un onglet lors du glisser-déposer de dossiers imbriqués sur une page web. (Bug 2030461)
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Amélioration de l’affichage des sites web avec effets 3D avancés dans Firefox : correction des cas où certaines parties de la page pouvaient disparaître ou s’afficher incorrectement. (Bug 2034283)
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Correction d’un problème pouvant empêcher la sauvegarde locale de Firefox de se terminer correctement. (Bug 2029240)
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Correction d’un problème d’affichage : les barres d’état et de navigation clignotaient ou affichaient des couleurs incohérentes lors de la modification de l’adresse d’une page. (Bug 2021596)
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Amélioration de l’affichage des suggestions de recherche dans la barre d’adresse : les icônes ne sont plus étirées ni déformées. (Bug 2035353)
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Où télécharger la version 150.0.2 de Firefox ?
Comme d’habitude, la dernièere version de Firefox est disponible sur le site officiel de Mozilla mais aussi sur notre section Téléchargement qui répertorie de nombreux programmes.
- Télécharger Firefox 150.0.2 pour Windows (32-bit)
- Télécharger Firefox 150.0.2 pour Windows (64bit)
- Télécharger Firefox 150.02 pour Mac
- Télécharger Firefox 150.0.2 pour Linux
Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez lancé l’update directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».