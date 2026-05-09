La version 150.0.2 de Firefox est disponible en téléchargement. Apparemment, la fondation Mozilla. a souhaité apporté de nombreux correctifs à son navigateur phare.

Mozilla apporte des correctifs à Firefox et lance Frefox 150.0.2

La version 150.0.2 de Firefox est disponible en téléchargement. Apparemment, la fondation Mozilla. a souhaité apporté de nombreux correctifs à son navigateur phare puisque’une dizaine de changements sont au programme de cette nouvelle version. Des correctifs de sécurité sont aussi annoncés.

Des correctifs et encore des correctifs

Correction d’un problème d’affichage d’une page blanche sur les sites web des réseaux internes ou d’entreprise nécessitant une authentification. (Bug 2034752)

Correction d’un problème empêchant la mise en surbrillance des images numérisées dans la visionneuse PDF intégrée. (Bug 2034980)

Correction d’un problème d’affichage persistant du badge « Nouveau » sur les éléments du menu en mode Split View. (Bug 2027793)

Correction d’un problème empêchant le bon fonctionnement de certaines webcams lors des appels vidéo. (Bug 2034722)

Correction d’un problème de plantage d’un onglet lors du glisser-déposer de dossiers imbriqués sur une page web. (Bug 2030461)

Amélioration de l’affichage des sites web avec effets 3D avancés dans Firefox : correction des cas où certaines parties de la page pouvaient disparaître ou s’afficher incorrectement. (Bug 2034283)

Correction d’un problème pouvant empêcher la sauvegarde locale de Firefox de se terminer correctement. (Bug 2029240)

Correction d’un problème d’affichage : les barres d’état et de navigation clignotaient ou affichaient des couleurs incohérentes lors de la modification de l’adresse d’une page. (Bug 2021596)

Amélioration de l’affichage des suggestions de recherche dans la barre d’adresse : les icônes ne sont plus étirées ni déformées. (Bug 2035353)

Divers correctifs de sécurité.

Où télécharger la version 150.0.2 de Firefox ?



Comme d’habitude, la dernièere version de Firefox est disponible sur le site officiel de Mozilla mais aussi sur notre section Téléchargement qui répertorie de nombreux programmes.

Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez lancé l’update directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».