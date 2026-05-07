Ne payez pas trop cher : Microsoft Office et Windows 11 Pro à vie dès 12€
En ce début de mois de mai, c’est le moment idéal pour moderniser votre configuration PC avec des logiciels professionnels qui optimisent votre productivité et votre sécurité.
En ce début de mois de mai, c’est le moment idéal pour moderniser votre configuration PC avec des logiciels professionnels qui optimisent votre productivité et votre sécurité. Que vous soyez étudiant, créatif ou entrepreneur, disposer des bons outils est essentiel pour un travail fluide. Godeal24 vous offre actuellement l’opportunité d’acquérir des licences à vie authentiques pour les logiciels Microsoft indispensables à un prix défiant toute concurrence.
MS Office Professionnel 2021 est disponible pour seulement 30,25€ (au lieu de 249€) pour une durée limitée : une offre incroyable ! Cette offre vous donne accès à tous les outils essentiels pour vos projets professionnels ou personnels, avec une réduction de plus de 80 %. Avec MS Office Professionnel 2021, vous bénéficiez d’un achat unique incluant Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher et OneNote. Cette licence autonome vous garantit l’absence d’abonnements et de frais cachés : une suite complète d’outils de productivité à portée de main.
Vous pouvez également passer à une licence Windows 11 Pro pour seulement 12,25€ (au lieu de 199€). Windows 11 a considérablement évolué et les dernières mises à jour 2026 en ont fait le système d’exploitation le plus stable pour les configurations modernes. Pour les joueurs et les utilisateurs exigeants, la version Pro est indispensable pour exploiter pleinement le potentiel de votre PC.
Profitez des promotions de mai sur Godeal24 pour acquérir votre logiciel à vie. Améliorez votre productivité, sécurisez vos données et optimisez vos jeux, le tout pour à prix rikiki.
Soyez plus productif à petit prix avec Microsoft Office 2021
- MS Office 2021 Professional Plus – 1 PC à 30,25€
- MS Office 2021 Home and Business pour Mac à 46,99€
- MS Office 2021 Professional Plus – 2 clés à 58,50€ (soit 29,25€/clé)
- MS Office 2021 Professional Plus – 3 clés à 79,25€ (soit 26,42€/clé)
- MS Office 2021 Professional Plus – 5 PC à 127,25€ (soit 25,45€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus – 1 PC à 24,75€
- MS Office 2019 Home and Business pour Mac à 39,29€
- MS Office 2016 Professional Plus – 1PC à 18,29€
Mettez à jour votre PC avec le dernier Windows à partir de 10€
- Windows 11 Professionnel – 1 clé à 12,25€
- Windows 11 Professionnel – 2 clés à 24,25€ (soit 12,12€/clé)
- Windows 11 Professionnel – 5 clés à 53,25€ (soit 10,65€/clé)
- Windows 11 Home – 1 clé à 12,15€
- Windows 10 Professionnel – 1 clé à 8,25€
- Windows 10 Professionnel – 2 clés à 14,25€ (soit 7,12€/clé)
- Windows 10 Home à 8,15€
- Windows 10 Home – 2 clés à 14,45€ (soit 7,24€/clé)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC à 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC à 12.25€
- Windows Server 2025 Standard à 30,99€
- Windows Server 2025 Datacenter à 31,99€
Des bundles économiques avec 62% de remise grâce au code promo GG62
- Bundle Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus à 41,29€
- Bundle Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus à 40,99€
- Bundle Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus à 37,20€
- Bundle Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus à 36,54€
- Bundle Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus à 31,64€
Logiciel EaseUS, une maintenance plus intelligente pour un PC plus rapide. Code promo GG30
- EaseUS Disk Copy Pro – Abonnement 1 mois à 13,93€
- EaseUS PDF Editor – Abonnement 1 mois à 20,97€
- EaseUS Todo Backup Home – Abonnement 1 mois à 27,97€
- EaseUS Data Recovery Wizard Pro – Abonnement 1 mois à 48,97€
A propos de Godeal24
Avec Godeal24, vous pouvez économisez beaucoup de temps et d’argent grâce à des licences Microsoft à prix réduits, des logiciels de sécurité informatique et de nombreux autres outils informatiques. Vous pouvez acquérir en quelques clics des licences de Microsoft Windows et de Microsoft Office à un prix incroyable.
Grâce à la livraison dématérialisée de Godeal24, vous pouvez effectuer vos emplettes en toute confiance et en toute simplicité : vos logiciels sont envoyés par mail en quelques secondes. Avec une note « Excellent » de 98% sur TrustPilot et une assistance technique accessible H24 et 7 jours sur 7, vous avez l’assurance d’acheter un produit de qualité.
Pour toute question, vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com