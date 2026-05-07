Ne payez pas trop cher : Microsoft Office et Windows 11 Pro à vie dès 12€

En ce début de mois de mai, c’est le moment idéal pour moderniser votre configuration PC avec des logiciels professionnels qui optimisent votre productivité et votre sécurité.

Bons Plans
par Sebastien 0
Row of software boxes on a keyboard: Office 21 Home and Business $46.99, Office 21 ProPlus $30.25, Windows 11 Pro $12.25, Windows 11 Home $12.15 with orange price tags

En ce début de mois de mai, c’est le moment idéal pour moderniser votre configuration PC avec des logiciels professionnels qui optimisent votre productivité et votre sécurité. Que vous soyez étudiant, créatif ou entrepreneur, disposer des bons outils est essentiel pour un travail fluide. Godeal24 vous offre actuellement l’opportunité d’acquérir des licences à vie authentiques pour les logiciels Microsoft indispensables à un prix défiant toute concurrence.

MS Office Professionnel 2021 est disponible pour seulement 30,25€ (au lieu de 249€) pour une durée limitée : une offre incroyable ! Cette offre vous donne accès à tous les outils essentiels pour vos projets professionnels ou personnels, avec une réduction de plus de 80 %. Avec MS Office Professionnel 2021, vous bénéficiez d’un achat unique incluant Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher et OneNote. Cette licence autonome vous garantit l’absence d’abonnements et de frais cachés : une suite complète d’outils de productivité à portée de main.

Vous pouvez également passer à une licence Windows 11 Pro pour seulement 12,25€ (au lieu de 199€). Windows 11 a considérablement évolué et les dernières mises à jour 2026 en ont fait le système d’exploitation le plus stable pour les configurations modernes. Pour les joueurs et les utilisateurs exigeants, la version Pro est indispensable pour exploiter pleinement le potentiel de votre PC.

Profitez des promotions de mai sur Godeal24 pour acquérir votre logiciel à vie. Améliorez votre productivité, sécurisez vos données et optimisez vos jeux, le tout pour à prix rikiki.

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Soyez plus productif à petit prix avec Microsoft Office 2021

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Mettez à jour votre PC avec le dernier Windows à partir de 10€

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Des bundles économiques avec 62% de remise grâce au code promo GG62

Row of four software bundle icons featuring Office branding and Windows 10 Pro, each with a Buy Now button and price. Microsoft Office et Windows 11 Pro à vie dès 12€ seulement

Logiciel EaseUS, une maintenance plus intelligente pour un PC plus rapide. Code promo GG30

Row of four software product cards with Buy Now buttons: EaseUS Data Recovery Wizard Pro, EaseUS PDF Editor, EaseUS Video Downloader, Ashampoo PDF Pro 5, with prices shown below each card. Microsoft Office et Windows 11 Pro à vie dès 12€ seulement

A propos de Godeal24

Avec Godeal24, vous pouvez économisez beaucoup de temps et d’argent grâce à des licences Microsoft à prix réduits, des logiciels de sécurité informatique et de nombreux autres outils informatiques. Vous pouvez acquérir en quelques clics des licences de Microsoft Windows et de Microsoft Office à un prix incroyable.

Grâce à la livraison dématérialisée de Godeal24, vous pouvez effectuer vos emplettes en toute confiance et en toute simplicité : vos logiciels sont envoyés par mail en quelques secondes. Avec une note « Excellent » de 98% sur TrustPilot et une assistance technique accessible H24 et 7 jours sur 7, vous avez l’assurance d’acheter un produit de qualité.

Pour toute question, vous pouvez contacter Godeal24 par mail à cette adresse : service@godeal24.com

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Sebastien 20633 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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