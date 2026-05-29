Deux jeux sont offerts cette semaine : Calico et Lonestar

Deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store cette semaine. Le premier se nomme Calico et vous pouvez le télécharger ici. Le scond, Lonestar, est téléchargeable là.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Two game cards: Calico featuring two colorful cats in outfits on a purple backdrop, and Lonestar showing a spaceship battle in space near the moon.

Deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store cette semaine. Le premier se nomme Calico et vous pouvez le télécharger ici. Le scond, Lonestar, est téléchargeable .

Calico

Calico est un jeu de simulation vous plongeant dans le quotidien tranquille d’une communauté. On vous confie une tâche importante et agréable : reconstruire le café à chats de la ville et le remplir de créatures câlines ! Gérez votre café en le remplissant de beaux meubles, de…

Lonestar

LONESTAR est un jeu de stratégie, de construction de deck et de vaisseau spatial roguelike. Votre mission : capturer les criminels aux quatre coins de l’univers. Remportez des combats Shockwave pour partir en vacances. À bord de votre vaisseau, bâtissez votre légende !

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Sebastien 20659 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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