Deux jeux sont offerts cette semaine : Calico et Lonestar

Deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store cette semaine. Le premier se nomme Calico et vous pouvez le télécharger ici. Le scond, Lonestar, est téléchargeable là.

Deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store cette semaine. Le premier se nomme Calico et vous pouvez le télécharger ici. Le scond, Lonestar, est téléchargeable là.

Calico

Calico est un jeu de simulation vous plongeant dans le quotidien tranquille d’une communauté. On vous confie une tâche importante et agréable : reconstruire le café à chats de la ville et le remplir de créatures câlines ! Gérez votre café en le remplissant de beaux meubles, de…

Lonestar

LONESTAR est un jeu de stratégie, de construction de deck et de vaisseau spatial roguelike. Votre mission : capturer les criminels aux quatre coins de l’univers. Remportez des combats Shockwave pour partir en vacances. À bord de votre vaisseau, bâtissez votre légende !