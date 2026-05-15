Les jeux Sunderfolk et Batman Shadows sont offerts sur l’Epic Games Store

En ce moment, les jeux Sunderfolk et The Telltale Batman Shadows Edition sont offerts sur l’Epic Games Store. Ils sont téléchargeables gratuitement jusqu’au 21 mai. 

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Promotional image showing two free downloadable games: Sunderfolk Patch 2.0 (left) and Batman: Shadows Edition (right), each with a blue "GRATUIT" button above a dark background.

En ce moment, les jeux Sunderfolk et The Telltale Batman Shadows Edition sont offerts sur l’Epic Games Store. Ils sont téléchargeables gratuitement jusqu’au 21 mai. Sunderfolk est disponible ici et Batman Shadows est à récupérer .

Sunderfolk

Redécouvrez les soirées jeux avec Sunderfolk, un RPG tactique coopératif conçu pour rassembler les joueurs. Que vous fassiez équipe avec des joueurs aux quatre coins du monde en multijoueur en ligne avec une souris et un clavier ou que vous jouiez en coop sur votre canapé, le téléphone en guise de manette, Sunderfolk s’adapte. C’est votre fête, votre groupe, votre histoire.

The Telltale Batman Shadows Edition

Pénétrez dans le monde torturé et sombre du Batman de Telltale, qui vous propose d’incarner le Chevalier Noir dans la ville de Gotham, plus sinistre que jamais. Améliorée avec un gameplay remanié et des textures remastérisées, la Shadows Edition du Batman de Telltale vous propose les dix épisodes des deux saisons en un seul jeu complet, tout en respectant l’esprit de l’histoire épique du Chevalier Noir.

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Sebastien 20646 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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