En ce moment, les jeux Sunderfolk et The Telltale Batman Shadows Edition sont offerts sur l’Epic Games Store. Ils sont téléchargeables gratuitement jusqu’au 21 mai.

En ce moment, les jeux Sunderfolk et The Telltale Batman Shadows Edition sont offerts sur l’Epic Games Store. Ils sont téléchargeables gratuitement jusqu’au 21 mai. Sunderfolk est disponible ici et Batman Shadows est à récupérer là.

Sunderfolk

Redécouvrez les soirées jeux avec Sunderfolk, un RPG tactique coopératif conçu pour rassembler les joueurs. Que vous fassiez équipe avec des joueurs aux quatre coins du monde en multijoueur en ligne avec une souris et un clavier ou que vous jouiez en coop sur votre canapé, le téléphone en guise de manette, Sunderfolk s’adapte. C’est votre fête, votre groupe, votre histoire.

The Telltale Batman Shadows Edition

Pénétrez dans le monde torturé et sombre du Batman de Telltale, qui vous propose d’incarner le Chevalier Noir dans la ville de Gotham, plus sinistre que jamais. Améliorée avec un gameplay remanié et des textures remastérisées, la Shadows Edition du Batman de Telltale vous propose les dix épisodes des deux saisons en un seul jeu complet, tout en respectant l’esprit de l’histoire épique du Chevalier Noir.