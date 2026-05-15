Les Radeon Adrenalin 26.5.2 WHQL supportent Forza Horizon 6

Les nouveaux pilotes Radeon Adrenalin 26.5.2 WHQL supportent deux nouveaux jeux : Forza Horizon 6 et 007 First Light dont la sortie est prévue prochainement.

Cartes graphiques
par Sebastien 0

Une nouvelle version des drivers Radeon Adrenalin vient de faire son apparition sur les serveurs d‘AMD. Les nouveaux pilotes Radeon Adrenalin 26.5.2 WHQL supportent deux nouveaux jeux : Forza Horizon 6 et 007 First Light dont la sortie est prévue prochainement. Forza Horizon 6 est annoncé pour le 19 mai 2026 tandis que la sortie de 007 First Light est planifié pour le 27 mai.

Les drivers Adrenalin 26.5.2 WHQL corrigent aussi plusieurs bugs.

Quoi de neuf avec les Radeon Adrenalin 26.5.2 WHQL ?

Support de nouveaux jeux

  • Forza Horizon 6
  • 007 First Light

Bugs corrigés

  • Des plantages intermittents de l’application ou des délais d’attente du pilote peuvent survenir lors de l’utilisation de RoadCraft sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.
  • Des corruptions d’images peuvent apparaître lors de l’utilisation de Satisfactory sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.

Les pilotes sont disponibles comme d’habitude sur le site du fabricant. 

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20645 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger USBDeView 3.10 (64-bit)

Sebastien

Télécharger WinRAR 7.22 en français (64-bit)

Télécharger Google Chrome 148.0.7778.168

Télécharger Thunderbird 150.0.2 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le prix des clés Fire TV Stick est en baisse sur Amazon

Sebastien

Rakuten vous offre 10€ de remise aujourd’hui

Le disque dur Seagate Firecuda de 8 To coûte 222€ (maj toujours dispo)

Ne payez pas trop cher vos logiciels : Microsoft Office et Windows 11…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger USBDeView 3.10 (64-bit)

Sebastien

Télécharger WinRAR 7.22 en français (64-bit)

Télécharger Google Chrome 148.0.7778.168

Télécharger Thunderbird 150.0.2 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le prix des clés Fire TV Stick est en baisse sur Amazon

Sebastien

Rakuten vous offre 10€ de remise aujourd’hui

Le disque dur Seagate Firecuda de 8 To coûte 222€ (maj toujours dispo)

Ne payez pas trop cher vos logiciels : Microsoft Office et Windows 11…