Les Radeon Adrenalin 26.5.2 WHQL supportent Forza Horizon 6

Les nouveaux pilotes Radeon Adrenalin 26.5.2 WHQL supportent deux nouveaux jeux : Forza Horizon 6 et 007 First Light dont la sortie est prévue prochainement.

Une nouvelle version des drivers Radeon Adrenalin vient de faire son apparition sur les serveurs d‘AMD. Les nouveaux pilotes Radeon Adrenalin 26.5.2 WHQL supportent deux nouveaux jeux : Forza Horizon 6 et 007 First Light dont la sortie est prévue prochainement. Forza Horizon 6 est annoncé pour le 19 mai 2026 tandis que la sortie de 007 First Light est planifié pour le 27 mai.

Les drivers Adrenalin 26.5.2 WHQL corrigent aussi plusieurs bugs.

Quoi de neuf avec les Radeon Adrenalin 26.5.2 WHQL ?

Support de nouveaux jeux

Forza Horizon 6

007 First Light

Bugs corrigés

Des plantages intermittents de l’application ou des délais d’attente du pilote peuvent survenir lors de l’utilisation de RoadCraft sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.

Des corruptions d’images peuvent apparaître lors de l’utilisation de Satisfactory sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.

Les pilotes sont disponibles comme d’habitude sur le site du fabricant.