Les drivers Radeon Adrenalin 26.5.1 WHQL sont disponibles
Avis aux possesseurs de cartes graphiques AMD : le fabricant a publié une nouvelle version des pilotes Radeon Adrenalin. Il s’agit des drivers 26.5.1 WHQL.
Avis aux possesseurs de cartes graphiques AMD : le fabricant a publié une nouvelle version des pilotes Radeon Adrenalin. Il s’agit des drivers 26.5.1 WHQL. Vous pouvez les télécharger dès à présent sur cette page du constructeur.
Les drivers Radeon Adrenalin 26.5.1 WHQL supportent pas moins de cinq nouveaux jeux : PRAGMATA, Honor of Kings: World,, INDUSTRIA 2, Tides of Tomorrow et MONGIL: STAR DIVE. Ils apportent aussi quelques correctifs de bugs comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Quoi de neuf avec les Radeon Adrenalin 26.5.1 WHQL ?
Support de nouveaux jeux
- PRAGMATA
- Honor of Kings: World
- INDUSTRIA 2
- Tides of Tomorrow
- MONGIL: STAR DIVE
Bugs corrigés
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Des saccades intermittentes peuvent survenir lors de l’utilisation de la carte « Raccoon City » de Resident Evil Requiem sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.
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Des problèmes de corruption peuvent apparaître lors de l’utilisation de God of War sur les cartes graphiques Radeon™ RX 9000.