Les drivers Radeon Adrenalin 26.5.1 WHQL sont disponibles

Avis aux possesseurs de cartes graphiques AMD : le fabricant a publié une nouvelle version des pilotes Radeon Adrenalin. Il s’agit des drivers 26.5.1 WHQL.

Avis aux possesseurs de cartes graphiques AMD : le fabricant a publié une nouvelle version des pilotes Radeon Adrenalin. Il s’agit des drivers 26.5.1 WHQL. Vous pouvez les télécharger dès à présent sur cette page du constructeur.

Les drivers Radeon Adrenalin 26.5.1 WHQL supportent pas moins de cinq nouveaux jeux : PRAGMATA, Honor of Kings: World,, INDUSTRIA 2, Tides of Tomorrow et MONGIL: STAR DIVE. Ils apportent aussi quelques correctifs de bugs comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Quoi de neuf avec les Radeon Adrenalin 26.5.1 WHQL ?

Support de nouveaux jeux

PRAGMATA

Honor of Kings: World

INDUSTRIA 2

Tides of Tomorrow

MONGIL: STAR DIVE

Bugs corrigés