Les drivers Radeon Adrenalin 26.5.1 WHQL sont disponibles

Avis aux possesseurs de cartes graphiques AMD : le fabricant a publié une nouvelle version des pilotes Radeon Adrenalin. Il s’agit des drivers 26.5.1 WHQL.

Cartes graphiques
par Sebastien 0

Avis aux possesseurs de cartes graphiques AMD : le fabricant a publié une nouvelle version des pilotes Radeon Adrenalin. Il s’agit des drivers 26.5.1 WHQL. Vous pouvez les télécharger dès à présent sur cette page du constructeur.

Les drivers Radeon Adrenalin 26.5.1 WHQL supportent pas moins de cinq nouveaux jeux : PRAGMATAHonor of Kings: World,, INDUSTRIA 2, Tides of Tomorrow et MONGIL: STAR DIVE. Ils apportent aussi quelques correctifs de bugs comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Quoi de neuf avec les Radeon Adrenalin 26.5.1 WHQL ?

Support de nouveaux jeux

  • PRAGMATA
  • Honor of Kings: World
  • INDUSTRIA 2
  • Tides of Tomorrow
  • MONGIL: STAR DIVE

Bugs corrigés

  • Des saccades intermittentes peuvent survenir lors de l’utilisation de la carte « Raccoon City » de Resident Evil Requiem sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.

  • Des problèmes de corruption peuvent apparaître lors de l’utilisation de God of War sur les cartes graphiques Radeon™ RX 9000.

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Sebastien 20634 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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