Les pilotes GeForce passent à la version 595.79 WHQL.

Les drivers GeForce viennent de sortir en version 595.79 WHQL. Les pilotes supportent les jeux Crimson Desert et Death Stranding 2: On the Beach.

Cartes graphiques
Les drivers GeForce viennent de sortir en version 595.79 WHQL. Les pilotes supportent les jeux Crimson Desert et Death Stranding 2: On the Beach. Ils corrigent aussi plusieurs bugs dans les jeux et des bugs divers comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous. A noter qu’une flopée de nouveaux moniteurs G-Sync sont maintenant supportés.

Les drivers GeForce 595.79 WHQL sont disponibles en téléchargement sur le site du constructeur.

Nouveux jeux supportés

  • Crimson Desert
  • Death Stranding 2: On the Beach

Corrections de bugs de jeux

  • Crimson Desert : Plantage du jeu au lancement avec les pilotes R595 [5861012]
  • Resident Evil Requiem : Apparition possible de points lumineux blancs lorsque la diffusion sous la surface est activée [5915673]
  • Star Citizen : Plantage du client au lancement [5935027]

Correction de bugs généraux

  • Lorsque la carte graphique est overclockée, la tension du GPU peut être plafonnée, l’empêchant d’atteindre les niveaux attendus [5934973]
  • Des plantages intermittents de l’application ou des délais d’attente du pilote peuvent survenir lors de la lecture de contenu protégé par DRM multi-clés dans un navigateur sur des moniteurs HDCP 1.x [5934450]

Support de nouveaux moniteurs G-Sync

  • Acer X27U W5
  • Acer X27U Z5
  • AOC 25G40SE
  • AOC 27G4ZRE
  • AOC AG276QZD2AM
  • AOC AG326UZD2
  • AOC AGP247FK
  • AOC AGP277KX
  • AOC AGP277QK
  • AOC AGP346UCSD
  • ASUS XG27UCGR
  • ASUS XG27UQDMS
  • ASUS XG32UQDMS
  • GIGABYTE GO27Q24A
  • GIGABYTE GO27Q24G
  • LG 24G411B
  • LG 24G414B
  • LG 27G411B
  • LG 27G414B
  • LG 27G521B
  • LG 27G81ZA
  • LG 32G621B
  • MSI MAG 272UP QD-OLED E16
  • MSI MAG 321UP QD-OLED X24
  • MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
  • Philips 25M2N3200XI
  • Philips 27M2N3500PA
  • Philips 32M2N8900P
  • ViewSonic VX2479
  • ViewSonic VX2532
  • ViewSonic VX2728J
  • ViewSonic VX2728J-7
  • ViewSonic VX2738-2K-OLED
  • ViewSonic VX2740D-4K
  • ViewSonic VX2779
  • ViewSonic XG2738-2K-OLED

