Les pilotes GeForce passent à la version 595.79 WHQL.
Les drivers GeForce viennent de sortir en version 595.79 WHQL. Les pilotes supportent les jeux Crimson Desert et Death Stranding 2: On the Beach. Ils corrigent aussi plusieurs bugs dans les jeux et des bugs divers comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous. A noter qu’une flopée de nouveaux moniteurs G-Sync sont maintenant supportés.
Les drivers GeForce 595.79 WHQL sont disponibles en téléchargement sur le site du constructeur.
Nouveux jeux supportés
- Crimson Desert
- Death Stranding 2: On the Beach
Corrections de bugs de jeux
- Crimson Desert : Plantage du jeu au lancement avec les pilotes R595 [5861012]
- Resident Evil Requiem : Apparition possible de points lumineux blancs lorsque la diffusion sous la surface est activée [5915673]
- Star Citizen : Plantage du client au lancement [5935027]
Correction de bugs généraux
- Lorsque la carte graphique est overclockée, la tension du GPU peut être plafonnée, l’empêchant d’atteindre les niveaux attendus [5934973]
- Des plantages intermittents de l’application ou des délais d’attente du pilote peuvent survenir lors de la lecture de contenu protégé par DRM multi-clés dans un navigateur sur des moniteurs HDCP 1.x [5934450]
Support de nouveaux moniteurs G-Sync
- Acer X27U W5
- Acer X27U Z5
- AOC 25G40SE
- AOC 27G4ZRE
- AOC AG276QZD2AM
- AOC AG326UZD2
- AOC AGP247FK
- AOC AGP277KX
- AOC AGP277QK
- AOC AGP346UCSD
- ASUS XG27UCGR
- ASUS XG27UQDMS
- ASUS XG32UQDMS
- GIGABYTE GO27Q24A
- GIGABYTE GO27Q24G
- LG 24G411B
- LG 24G414B
- LG 27G411B
- LG 27G414B
- LG 27G521B
- LG 27G81ZA
- LG 32G621B
- MSI MAG 272UP QD-OLED E16
- MSI MAG 321UP QD-OLED X24
- MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
- Philips 25M2N3200XI
- Philips 27M2N3500PA
- Philips 32M2N8900P
- ViewSonic VX2479
- ViewSonic VX2532
- ViewSonic VX2728J
- ViewSonic VX2728J-7
- ViewSonic VX2738-2K-OLED
- ViewSonic VX2740D-4K
- ViewSonic VX2779
- ViewSonic XG2738-2K-OLED