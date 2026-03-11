Les pilotes GeForce passent à la version 595.79 WHQL.

Les drivers GeForce viennent de sortir en version 595.79 WHQL. Les pilotes supportent les jeux Crimson Desert et Death Stranding 2: On the Beach.

Les drivers GeForce viennent de sortir en version 595.79 WHQL. Les pilotes supportent les jeux Crimson Desert et Death Stranding 2: On the Beach. Ils corrigent aussi plusieurs bugs dans les jeux et des bugs divers comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous. A noter qu’une flopée de nouveaux moniteurs G-Sync sont maintenant supportés.

Les drivers GeForce 595.79 WHQL sont disponibles en téléchargement sur le site du constructeur.

Nouveux jeux supportés

Crimson Desert

Death Stranding 2: On the Beach

Corrections de bugs de jeux

Crimson Desert : Plantage du jeu au lancement avec les pilotes R595 [5861012]

Resident Evil Requiem : Apparition possible de points lumineux blancs lorsque la diffusion sous la surface est activée [5915673]

Star Citizen : Plantage du client au lancement [5935027]

Correction de bugs généraux

Lorsque la carte graphique est overclockée, la tension du GPU peut être plafonnée, l’empêchant d’atteindre les niveaux attendus [5934973]

Des plantages intermittents de l’application ou des délais d’attente du pilote peuvent survenir lors de la lecture de contenu protégé par DRM multi-clés dans un navigateur sur des moniteurs HDCP 1.x [5934450]

Support de nouveaux moniteurs G-Sync