AMD vient mettre en ligne la version 26.2.1 beta des drivers Radeon Adrenalin à destination de ses cartes graphiques Radeon. Les pilotes supportent deux nouveaux jeux : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties et Nioh 3. Les drivers apportent aussi plusieurs corrections de bugs. A décovurir ci-dessous.

Les drivers Radeon Adrenalin 26.21 beta sont téléchargeables dès maintenant en vous rendant sur cette page.

Quelles nouveautés pour les Radeon Adrenalin 26.2.1 beta ?

Nouveaux jeux supportés

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Nioh 3

Bugs corrigés