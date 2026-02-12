Les drivers AMD Radeon Adrenalin 26.2.1 beta sont disponibles

AMD vient mettre en ligne la version  26.2.1 beta des drivers Radeon Adrenalin à destination de ses cartes graphiques Radeon. Les pilotes supportent deux nouveaux jeux : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties et Nioh 3.

Cartes graphiques
Les drivers Radeon Adrenalin 26.21 beta sont téléchargeables dès maintenant en vous rendant sur cette page.

Quelles nouveautés pour les Radeon Adrenalin 26.2.1 beta ?

Nouveaux jeux supportés

  • Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
  • Nioh 3

Bugs corrigés

  • Des artefacts graphiques pouvaient apparaître lors de l’utilisation d’Arc Raiders sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.
  • Des plantages intermittents de l’application peuvent survenir lors de l’utilisation du ray tracing activé sur The Finals avec les cartes graphiques Radeon RX 7000.

