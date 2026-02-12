Les drivers AMD Radeon Adrenalin 26.2.1 beta sont disponibles
AMD vient mettre en ligne la version 26.2.1 beta des drivers Radeon Adrenalin à destination de ses cartes graphiques Radeon. Les pilotes supportent deux nouveaux jeux : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties et Nioh 3. Les drivers apportent aussi plusieurs corrections de bugs. A décovurir ci-dessous.
Les drivers Radeon Adrenalin 26.21 beta sont téléchargeables dès maintenant en vous rendant sur cette page.
Quelles nouveautés pour les Radeon Adrenalin 26.2.1 beta ?
Nouveaux jeux supportés
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
- Nioh 3
Bugs corrigés
- Des artefacts graphiques pouvaient apparaître lors de l’utilisation d’Arc Raiders sur les cartes graphiques Radeon RX 9000.
- Des plantages intermittents de l’application peuvent survenir lors de l’utilisation du ray tracing activé sur The Finals avec les cartes graphiques Radeon RX 7000.