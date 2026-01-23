AMD publie les pilotes Radeon Adrenalin 26.1.1 WHQL
Les pilotes Radeon Adrenalin d’AMD sont disponibles dès aujourd’hui en version 26.1.1 WHQL. Les drivers supportent de nouveaux processeurs.
Les pilotes Radeon Adrenalin d’AMD sont disponibles dès aujourd’hui en version 26.1.1 WHQL. Les drivers supportent de nouveaux processeurs, parmi lesquels : les processeurs AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 9 465, Ryzen AI 7 450, Ryzen AI 7 445, Ryzen AI 5 435 et Ryzen AI 5 430.
Cette nouvelle fournée de pilotes supporte aussi de nouveaux jeux et corrigent plusieurs bugs. A noter également la prise en charge d’une nouvelle fonctionnalité : il est désormais possible d’installer en option un bundle IA dont vous trouverez de plus amples informatiuons sur cette page du constructeur.
Les drivers Radeon Adrenalin 26.1.1 WHQL sont téléchargeables sur cette page.
Quelles nouveautés pour les Radeon Adrenalin 26.1.1 WHQL ?
Nouvelles fonctionnalités supportées
- Installation optionnelle d’un bundle spéciale Intelligence Artificielle.
Nouveaux processeurs pris en charge
- AMD Ryzen AI 9 HX 475
- AMD Ryzen AI 9 HX 470
- AMD Ryzen AI 9 465
- AMD Ryzen AI 7 450
- AMD Ryzen AI 7 445
- AMD Ryzen AI 5 435
- AMD Ryzen AI 5 430
Nouveaux jeux supportés
- Starsand Island
- Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition
Bugs corrigés
-
Il est possible que certaines ombres ne s’affichent pas correctement lors de parties de Call of Duty: Black Ops 7 sur certains produits graphiques AMD des séries Radeon RX 5000 et Radeon RX 6000.
-
Des corruptions de textures peuvent être observées lors de parties d’Enshrouded, au niveau du premier puits d’élixir, sur les produits graphiques des séries Radeon RX 7000 et Radeon RX 9000.
-
L’application Diablo 4 peut ne pas se lancer avec un nom d’utilisateur contenant des caractères non latins sur les séries Radeon RX 7000 et Radeon RX 9000.
-
Il est possible que certains éclairages ne s’affichent pas correctement lors des scènes nocturnes de Microsoft Flight Simulator 2024 sur les produits graphiques de la série Radeon RX 9000. Des plantages d’application surviennent lors de l’utilisation de l’éditeur Unreal Engine 5.6 avec Lumen HWRT activé sur les cartes graphiques Radeon RX 5000, Radeon RX 6000, Radeon RX 7000 et Radeon RX 9000.
-
Des artefacts visuels intermittents peuvent être observés lors de la navigation dans les applications Chromium et Electron sur les cartes graphiques Radeon RX 5000 et Radeon RX 6000.
-
Un redimensionnement lent des fenêtres peut être constaté (lié à l’extension vkAcquireNextImage) lors du développement de jeux utilisant l’API Vulkan sur les cartes graphiques Radeon RX 7000 et Radeon RX 9000.
-
Des coupures audio intermittentes se produisent lors de la lecture de vidéos réduites sur certains modèles de téléviseurs Xiaomi et Hisense équipés d’une carte graphique AMD Radeon RX 9000. L’affichage des sprites des personnages peut être incorrect lors de l’utilisation de Cassette Beasts sur les cartes graphiques Radeon RX 7000 et Radeon RX 9000.
-
Des artefacts peuvent apparaître lors de l’utilisation de Baldur’s Gate 3 avec l’anticrénelage temporel (TAA) activé sur les cartes graphiques Radeon RX 5000 et Radeon RX 6000.