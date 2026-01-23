AMD publie les pilotes Radeon Adrenalin 26.1.1 WHQL

Les pilotes Radeon Adrenalin d’AMD sont disponibles dès aujourd’hui en version 26.1.1 WHQL. Les drivers supportent de nouveaux processeurs.

Les pilotes Radeon Adrenalin d’AMD sont disponibles dès aujourd’hui en version 26.1.1 WHQL. Les drivers supportent de nouveaux processeurs, parmi lesquels : les processeurs AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 9 465, Ryzen AI 7 450, Ryzen AI 7 445, Ryzen AI 5 435 et Ryzen AI 5 430.

Cette nouvelle fournée de pilotes supporte aussi de nouveaux jeux et corrigent plusieurs bugs. A noter également la prise en charge d’une nouvelle fonctionnalité : il est désormais possible d’installer en option un bundle IA dont vous trouverez de plus amples informatiuons sur cette page du constructeur.

Les drivers Radeon Adrenalin 26.1.1 WHQL sont téléchargeables sur cette page.

Quelles nouveautés pour les Radeon Adrenalin 26.1.1 WHQL ?

Nouvelles fonctionnalités supportées

Installation optionnelle d’un bundle spéciale Intelligence Artificielle.

Nouveaux processeurs pris en charge

AMD Ryzen AI 9 HX 475

AMD Ryzen AI 9 HX 470

AMD Ryzen AI 9 465

AMD Ryzen AI 7 450

AMD Ryzen AI 7 445

AMD Ryzen AI 5 435

AMD Ryzen AI 5 430

Nouveaux jeux supportés

Starsand Island

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition

Bugs corrigés