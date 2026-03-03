Les drivers GeForce sont maintenant disponibles en version 595.71 WHQL. Les drivers supportent les jeux Resident Evil Requiem et Marathon et apportent aussi plusieurs correctifs.

Les drivers GeForce sont maintenant disponibles en version 595.71 WHQL. Les drivers supportent les jeux Resident Evil Requiem et Marathon et apportent aussi plusieurs correctifs. Les pilotes corrigent plusieurs bugs. en lien avec les jeux et des bugs d’ordre plus général.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des changements apportés par les drivers GeForce 595.71 WHQL. Pour le téléchargement, rendez-vous sur le site du constructeur.

Nouveux jeux supportés

Resident Evil Requiem

Marathon

Corrections de bugs de jeux

The Ascent : Barre noire intermittente en haut de l’écran sur les GPU GeForce RTX série 50 [5859818]

Total War : THREE KINGDOMS : Apparition d’artefacts verts sur les GPU GeForce RTX série 50 [5745647]

FINAL FANTASY XII The Zodiac Age : Plantage avec erreur fatale après la mise à jour du pilote [5741199]

Call of Duty Modern Warfare (2019) : Affichage d’images corrompues après la mise à jour du pilote [5733427]

Quantum Break : Chute significative des performances dans l’acte 4, partie 1 [5607678]

Correction de bugs généraux