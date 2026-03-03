Les drivers GeForce 595.71 WHQL supportent Resident Evil Requiem et Marathon
Les drivers GeForce sont maintenant disponibles en version 595.71 WHQL. Les drivers supportent les jeux Resident Evil Requiem et Marathon et apportent aussi plusieurs correctifs. Les pilotes corrigent plusieurs bugs. en lien avec les jeux et des bugs d’ordre plus général.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des changements apportés par les drivers GeForce 595.71 WHQL. Pour le téléchargement, rendez-vous sur le site du constructeur.
Nouveux jeux supportés
- Resident Evil Requiem
- Marathon
Corrections de bugs de jeux
- The Ascent : Barre noire intermittente en haut de l’écran sur les GPU GeForce RTX série 50 [5859818]
- Total War : THREE KINGDOMS : Apparition d’artefacts verts sur les GPU GeForce RTX série 50 [5745647]
- FINAL FANTASY XII The Zodiac Age : Plantage avec erreur fatale après la mise à jour du pilote [5741199]
- Call of Duty Modern Warfare (2019) : Affichage d’images corrompues après la mise à jour du pilote [5733427]
- Quantum Break : Chute significative des performances dans l’acte 4, partie 1 [5607678]
Correction de bugs généraux
- 595.59 : Les utilitaires de surveillance matérielle ne détectent pas tous les ventilateurs du GPU [5934264]
- 595.59 : Un ou plusieurs ventilateurs ne tournent pas sur les GPU après la mise à jour du pilote [5934333]
- Blackmagic Design : Plantage lors du décodage AV1 avec plusieurs fichiers OBU dans un même paquet [5671098]