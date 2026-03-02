SanDisk Portable V3, Extreme V3 et Extreme Pro V3 : SanDisk renouvelle sa gamme

SanDisk lance une nouvelle révision de ses SSD portables. Désormais ses SSD SanDisk Portable, SanDisk Extreme et SanDisk Extreme Pro sont tous disponibles en V3.

Disques SSD
SanDisk lance une nouvelle révision de ses SSD portables. Désormais ses SSD SanDisk Portable, SanDisk Extreme et SanDisk Extreme Pro sont tous disponibles en V3. Cette nouvelle version se veut plus stable, plus compact et plus performante.

Voyons maintenant en détails les différences techniques entre ces trois modèles : 

SanDisk Portable V3

Le SanDisk Portable V3 est un SSD d’entrée de gamme. Doté d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 il est en mesure d’offrir des débits de 1.000 Mo/s en lecture comme en en écriture. Ce modèle est proposé en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. Son prix n’est pas connu pour le moment car le SSD ne sera commercialisé qu’à partir du second semestre 2026. Sa garantie sera de trois années.

SanDisk Extreme V3

Plus performant que son prédécesseur, le SanDisk Extreme V3 offre des débits deux fois plus élevés. En effet, il est équipé d’une connectique USB Type C à la norme USB 3.2 Gen2x2 ce qui lui permet d’atteindre des taux de transferts de 2.000 Mo/s en lecture-écriture. Le fabricant propose cette référence en quatre capacités : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To.

Le SSD s’affiche à 260,99€ en version 1 To, 450,99€ en version 2 To et il faut débourser pas moins de 899,99€ pour se procurer le modèle 4 To. Les tarifs deviennent décidément indécents en cette période pénurie de mémoire flash. Le prix du modèle 500 Go n’est pas connu pour l’instant. On sait par contre que les SanDisk Extreme V3 seront disponibles dans la seconde moitié de l’année 2026 et qu’ils seront couverts par une garantie dec inq ans.

 SanDisk Extreme Pro V3

Avec le SanDisk Extreme Pro V3 on monte encore en gamme puisque cette fois-ci le SSD portable est équipé d’un port USB Type C à la norme USB4. Le constructeur promet des débits de 4.000 Mo/s en lecture et de 3.800 Mo/s en écriture. Pour atteindre ces taux de transferts élevés il faudra bien sûr que votre PC soit équipé lui aussi d’un port USB4. Ces capacités de 2 To, 4 To et même 8 To sont annoncées. Pour l’instant aucun prix n’a été dévoilé. On en sera plus au milieu de l’année quand les trois capacités seront disponibles à la vente.

La sortie de ces trois nouvelles unités de stockage arrive dans un contexte tendu. Le prix de la mémoire, de la mémoire la flash, des SSD et des disques durs a augmenté considérablement ces derniers mois comme on l’a vu récemment dans cet édito : RAM, SSD, HDD, PC : la situation devient de plus en plus critique.

Edito : RAM, SSD, HDD, PC : la situation devient de plus en plus critique

