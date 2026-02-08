Attention aux arnaques et aux SSD contrefaits

Non seulement les prix de la RAM et des SSD augmentent non stop, mais des arnaques commencent aussi à faire leur apparition.

La pénurie de mémoire liée aux besoins incessants de l’IA entraîne toutes sortes de dérives… Non seulement les prix de la RAM et des SSD augmentent non stop, mais des arnaques commencent aussi à faire leur apparition.

Certes, les arnaques dans le domaine du stockage ça n’est franchement pas nouveau. On en parlait déjà précédemment dans cet article sobrement intitulé Attention aux arnaques dans le domaine du stockage et dans celui-ci : Attention aux arnaques : un faux SSD Samsung 1080 Pro est en circulation. Mais apparemment des petits malins ou plutôt devrais-je dire des margoulins profitent de cette situation de pénurie et de prix prohibitifs pour mettre sur le marché de faux SSD à prix « bradés » histoire d’appâter au maximum le chaland. Sauf qu’évidemment l’affaire est trop belle et les fameux SSD ne sont que de grosses arnaques !

Par exemple, sur Reddit un utilisateur indique avoir acheté un SSD Samsung 990 Pro 2 To au prix de 205 dollars dans une boutique locale. Visuellement, le SSD semblait parfaitement correspondre à un vrai Samsung 990 Pro. Idem lorsque le SSD a éé installé dans l’ordinateur : tout paraissait OK. Windows n’indiquait rien d’inhabituel et même le programme CrystalDisk Info n’y voyait que du feu.

Le souci c’est qu’en testant les performances du SSD, l’utilisateur s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas. En effet, au lieu d’offrir des taux de transferts de à 7.450 Mo/s en lecture et de 6.900 Mo/s en écriture comme promis par Samsung le SSD se traînait avec des débits anémiques atteignant au mieux 20 Mo/s en lecture et 10 Mo/s en écriture. Bref on est proche des débits d’une clé vieille USB 2.02 que des performances d’un SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0.

C’est en utilisant le programme Samsung Magician que le pot aux roses a été découvert : le SSD est détecté par l’uttilitaire de Samsung comme étant un SSD contrefait. Plus de doute possible pour l’utilisateur ! C’est bien un produit contrefait.

La bonne nouvelle c’est que le Redditeur « xox-lover » a pu se faire rembourser sans difficultés en magasin où il est client de longue date.

Si vous voyez des offres en boutique ou sur le net qui paraîssent trop belles, méfiance !