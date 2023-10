Edito : Attention aux arnaques dans le domaine du stockage !

Bien souvent sur internet quand une bonne affaire parait justement trop belle, c’est qu’il y a anguille sous roche. Et on peut facilement se retrouver face à une véritable arnaque.

C'est d'autant plus vrai dans le domaine du stockage où les arnaques sont extrêmement nombreuses. Et elles sont particulièrement répandues sur les market-places de certains gros sites marchands (comme Amazon, CDiscount, etc…) et sur les sites étrangers du style Aliexpress et consorts, où des vendeurs peu scupuleux n'hésitent à écouler des produits de stockage plus douteux les uns que les autres.

Si vous devez acheter ou renouveler votre matériel, il est plus que recommandé d’être vigilant surtout que mine de rien les produits de stockage c’est quand même quelque chose de très important. C’est là desssus que vous êtes censé enregistrer vos données et sauvegarder vos fichiers. Généralement quand on sauvegarde quelque chose c’est pour le mettre de côté et en lieu sûr. Donc autant éviter de stocker ses précieuses données sur des médias « no name », « pas chers » et limite « foireux ». C’est une question de bon sens pour la plupart d’entre nous mais certains ont encore tendance à se faire avoir.

Un résumé des pratiques les plus courantes :

Des clés usb dont la capacité de stockage a été falsifiée : vous pensez acheter une clé usb de très grande capacité (512 Go voire 1 To ou plus…) alors qu’en vrai elle ne fait que 32 Go voire beaucoup moins. Le contrôleur et/ou le firmware ont été modifiés de telle sorte que le système d’exploitation et vos logiciels préférés indiquent une capacité de stockage importante (512 Go ou 1 To comme mentionné plus haut) alors que ce n’est pas du tout le cas et que les données vont être réécrites à l’infini les unes sur les autres. Au final, tous les fichiers sont corrompus et aucune donnée n’est correctement sauvegardée.

Des cartes mémoires contrefaites : de simples cartes mémoires « noname » sont maquillées et vendues comme étant de véritables cartes mémoires de grandes marques comme SANDISK, SAMSUNG, etc…Même le packaging ressemble à s’y méprendre à celui des vraies cartes. Un vrai faux numéro de série est aussi présent pour bien enfumer l’acheteur. Sauf que les cartes sont de vulgaires copies beaucoup moins performantes et beaucoup moins fiables que les originales. Bien souvent la capacité de stockage a également été modifiée artificiellement afin de faire croire à l’acheteur qu’il a réalisée une très bonne affaire. C’est quand il va se rendre compte que les données sauvegardées sur la carte sont corrompues qu’il va déchanter. Pour rappel, on avait déjà parlé d’une arnaque de ce genre il y a près de quatre ans dans cette news : « Attention aux trop bonnes affaires et aux contrefaçons« .

Des disques durs ou SSD externes qui n’en sont pas vraiment : généralement de telles unités de stockage présentent plutôt bien physiquement et esthétiquement parlant. Mais en ouvrant le boîtier on constate qu’on a affaire à une véritable escroquerie : une simple clé usb est à l’intérieur du boîtier et fait office de stockage. Là encore les données sont écrites à l’infini et réécrasées à chaque fois. La capacité annoncée est aussi totalement fantaisiste. Le magnifique disque dur ou SSD prétendument vendu avec 2 ou 4 To de stockage (voire bien plus..) ne fait réellement que 16 ou 32 Go.

Des graveurs DVD portables « neufs » mais « pas vraiment neufs » : des fabricants chinois peu scrupuleux commercialisent des graveurs DVD portables USB 3.0 qui semblent à priori neufs. Le packaging et l’emballage semblent neufs et semblent inspirer confiance. Le boîtier USB du graveur semblent également neuf, d’ailleurs il l’est. Sauf que le subterfuge réside dans le fait que le graveur qui prend place à l’intérieur du boîtier est un vieux graveur DVD slim qui a été récupéré sur les chaînes de reconditionnement chinoises de vieux ordinateurs portables. Bien souvent le graveur DVD date de 10, 15 ou 20 ans. En gros, il date de l’époque où on trouvait encore des graveurs DVD dans les ordinateurs portables. Nos confrères du site CDRinfo avait révélé la supercherie il y a déjà quelques années. Et apparemment la pratique est assez répandue maintenant puisque pas mal de graveurs DVD portable exotiques même vendus en France sont équipés de vieux graveurs de récupération. Alors certes, c’est écologique de recycler du vieux matériel. Mais dans le cas présent la pratique est plus que douteuse puisque le graveur a plus d’une décennie et il est bien fatigué, il a déjà bien servi. Et bien évidemment aucune information n’indique clairement qu’on a affaire à un vieux graveur recyclé sauf quand on démonte le graveur et qu’on découvre avec stupéfaction sa véritable date de fabrication. Ah oui aussi quitte à arnaquer les gens autant pousser le bouchon encore plus loin : le graveur portable prétendument USB 3.0 n’est câblé en interne qu’en USB 2.0…

Deux exemples récents et concrets

Pour bien illustrer ce genre d’escroquerie très en vogue ce moment sur le net, je vous propose deux exemples récents.

Récemment, le site japonais Mydrivers.com a fait parler de lui. En voulant se procurer un SSD portable USB C au format M.2. NVMe d’une capacité de stockage de 512 Go, l’acheteur a vite déchanté ! En effet, le SSD était horriblement lent. Habituellement ce genre de SSD portable est doté d’une connectique USB 3.2 Gen1 à 5 Gbps ou 3.2. Gen2 à 10 Gbps mais ici ce n’est ni l’un ni l’autre puisque le port USB C est connecté à une vieille carte contrôleur USB 2.0 dont les débits sont plus qu’asthmatiques. Mais pire encore en démontant la bête il a découvert à l’intérieur non pas un SSD M.2. NVMe de 512 Go mais simplement deux cartes micro SD « no name » et dont la capacité n’est pas précisée.

De son côté la chaîne youtube RTBF iXPé a eu entre les mains un SSD portable qui offrait soit disant une capacité de stockage de 64 To. Une capacité totalement fantaisiste car des SSD de 64 To n’existent tout simplement pas. D’ailleurs, quitte à pousser le bouchon encore plus loin, les escrocs auraient même pu annoncer une capacité de 1 milliard de To que ç’était du pareil au même… Evidemment, après vérification et démontage de la bête, ils ont découvert que le boîtier renfermait seulement une micro SD de 64 Go qui se contentait de stocker les données en boucle. Je vous invite à regarder la vidéo :

Mes conseils avisés



Si vous souhaitez acheter un disque dur, un SSD, une carte mémoire, une clé usb ou tout autre produit de stockage, je vous recommande vivement de passer par des sites sérieux et français qui existent depuis longtemps (Amazon, LDLC, TopAchat, etc..) et vérifiez bien que ce n’est pas un vendeur tiers qui expédie la marchandise mais bien la plateforme elle même.

Déjà le simple fait de passer par une boutique française ça évite grandement de se retrouver avec une contrefaçon mais aussi ça permet de bénéficier de deux ans de garantie.

Pour éviter les arnaques et les stockages contrefaits, évitez les sites asiatiques comme Aliexpress ou pire des sites comme Wish ou Temu qui vendent vraiment tout et n’importe quoi (et surtout n’importe quoi). Ca vous évitera bien des déboires (arnaque, contrefaçon, pas de garantie, etc..)

Si vous avez un périphérique de stockage qui vous semble douteux et dont la capacité est peut être fantaisiste sachez qu’il existe un outil qui permet de tester en profondeur votre unité de stockage. Cet outil porte le nom de Fake Flash Test il est gratuit et ne pèse que Ko.