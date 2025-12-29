Pénurie de mémoire et hausse de prix : ça empire…

Cette augmentation du prix de la mémoire vive se répercute sur les utilisateurs finaux. Le prix des modules de RAM a littéralement doublé en quelques semaines.

En raison d’une très forte demande en mémoire vive à cause de l’IA, le prix des contrats de mémoire DRAM est passé de 6,84$ à 27,20$ par puce DDR5 de 16 Go au cours du troisième trimestre 2025, ce qui correspond à une hausse de près de 300% en l’espace de quelques semaines seulement.

Cette augmentation importante du prix de la mémoire vive se répercute évidemment sur les utilisateurs finaux et le grand public. Le prix des modules de RAM vendus en ligne, que ce soit sur Amazon, Fnac, LDLC, CDiscount, ou d’autres boutiques a littéralement doublé en l’espace de quelques semaines.

Désormais trop chère, la RAM se vend moins… Et cela pousse les fabricants de puces à réorienter leur production vers la mémoire à bande passante élevée à destination des datacenters.

De leur côté, les principaux fabricants de PC, notamment Dell et Lenovo, prévoient de réduire la quantité de mémoire vive qui équipent leurs ordinateurs portables de milieu de gamme. Tous deux, prévoient de passer de 16 Go à 8 Go de RAM en 2026 pour réduire les coûts, tandis que l’assembleur spécialisé Paradox Customs livre désormais des ordinateurs de bureau sans mémoire installée.

Les analystes de l’industrie prévoient que la pénurie persistera jusqu’en 2027. Actuellement, Samsung n’arrive à satisfaire que 70% des commandes de DRAM. Les principaux fabricants d’ordinateurs avertissent d’une hausse des prix des PC d’environ 15 à 20 % au début de l’année 2026.

Les semaines qui arrivent s’annoncent donc assez problématiques dans le monde PC et dans le monde high tech tout entier d’ailleurs. En effet, ces augmentations tarifaires et cette pérnurie de mémoire (mémoire vive et mémoire flash) touche tout le secteur.

A tel point que les fabricants de smartphones, de tablettes et d’appareils high tech subissent, eux aussi, tout cela de plein fouet. Par exemple, Apple dépense aujourd’hui environ 70$ par puce RAM LPDDR5X de 12 Go pour les iPhone 17, soit une augmentation de 230% par rapport au prix de 25-29$ au début de 2025.

Cette flambée des coûts coïncide avec la fin des accords d’approvisionnement à long terme d’Apple avec Samsung et SK Hynix au début de 2026, forçant des renégociations dans un marché tendu où Samsung fournit désormais 60 à 70% des besoins en mémoire d’Apple.

Vu les circonstances actuelles, nul doute qu’Apple va devoir augmenter le prix de ses iPhone, de ses iPad et de ses Mac d’ici peu de temps. Et les autres fabricants de smartphones et de tablettes seront certainemnt amenés, eux aussi, à suivre…