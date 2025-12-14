Flambée des prix de la mémoire : pas prêt de s'améliorer !

Ces derniers temps, le prix de la mémoire vive et de la mémoire flash ne cesse de grimper de façon exponentielle.

Cette augmentation tarifaire est liée à la demande sans cesse croissante en RAM et en stockage pour les Datacenters et les nombreux services d'IA génératives. Et de l'aveu même des fabricants cette situation n'est pas prête de s'arrêter. On s'attend même à ce que la situation empire encore plus tant la demande est forte. Et le fait que Crucial ait décidé d'abandonner le marché en 2026 n'est pas fait pour améliorer les choses…

Selon une étude réalisée par Idealo, la demande en RAM s’est envolée ces derniers mois ce qui a fait considérablement augmenter les prix. Le prix moyen des barrettes de RAM est notamment passé de 140€ en septembre à 235€ en décembre, soit une augmentation de +68% sur quatre mois.

Selon cette étude, entre septembre et novembre 2025, la demande a été multipliée par huit. Cette dynamique coïncide avec la pénurie de RAM et l’annonce du retrait de Crucial, qui a déclenché un mouvement d’achat anticipé chez les consommateurs.

Entre le 1er et le 8 décembre, plusieurs références de RAM se hissent parmi les produits les plus consultés du site et la Kingston FURY Beast RGB 32GB Kit DDR5-6000 CL30 domine même le classement.

Le top RAM est dominé par les kits DDR5 de 32 Go, très prisés par les utilisateurs cherchant à mettre à niveau leur PC. Voici les autres barrettes de RAM qui se sont hissées dans le top 20 des produits durant la première semaine de décembre :