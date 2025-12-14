Flambée des prix de la mémoire : ça n’est pas prêt de s’améliorer !

Ces derniers temps, le prix de la mémoire vive et de la mémoire flash ne cesse de grimper de façon exponentielle.

Mémoires
par Sebastien
Ces derniers temps, le prix de la mémoire vive et de la mémoire flash ne cesse de grimper de façon exponentielle. Cette augmentation tarifaire est liée à la demande sans cesse croissante en RAM et en stockage pour les Datacenters et les nombreux services d’IA génératives. Et de l’aveu même des fabricants cette situation n’est pas prête de s’arrêter. On s’attend même à ce que la situation empire encore plus tant la demande est forte. Et le fait que Crucial ait décidé d’abandonner le marché en 2026 n’est pas fait pour améliorer les choses…

Triste nouvelle : la marque Crucial baisse le rideau !

Selon une étude réalisée par Idealo, la demande en RAM s’est envolée ces derniers mois ce qui a fait considérablement augmenter les prix. Le prix moyen des barrettes de RAM est notamment passé de 140€ en septembre à 235€ en décembre, soit une augmentation de +68% sur quatre mois.

Selon cette étude, entre septembre et novembre 2025, la demande a été multipliée par huit. Cette dynamique coïncide avec la pénurie de RAM et l’annonce du retrait de Crucial, qui a déclenché un mouvement d’achat anticipé chez les consommateurs.

Flambée des prix de la mémoire : pas prêt de s'améliorer !

Entre le 1er et le 8 décembre, plusieurs références de RAM se hissent parmi les produits les plus consultés du site et la Kingston FURY Beast RGB 32GB Kit DDR5-6000 CL30 domine même le classement.

Le top RAM est dominé par les kits DDR5 de 32 Go, très prisés par les utilisateurs cherchant à mettre à niveau leur PC. Voici les autres barrettes de RAM qui se sont hissées dans le top 20 des produits durant la première semaine de décembre :

  • Kingston FURY Beast RGB 32GB Kit DDR5-6000 CL30
  • Kingston FURY Beast RGB 32GB Kit DDR5-6000 CL36
  • Crucial Pro Overclocking 32GB Kit DDR5-6400 CL38
  • Crucial Pro Overclocking 32GB Kit DDR5-6400 CL38
  • Kingston FURY Beast RGB 32GB Kit DDR5-6000 CL36
  • Kingston FURY Beast 32GB Kit DDR5-6000 CL30
Sebastien 20393 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

