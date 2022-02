Mauvaise nouvelle : Crucial arrête la mémoire Ballistix

Depuis de nombreuses années, le fabricant Crucial prospose des barrettes mémoire haut de gamme et performante à destination des joueurs. Ces modèles font partie de la gamme Ballistix.

Et bien, triste nouvelle, nous venons d’apprendre que Crucial a décidé de tirer un trait définitif sur toute cette gamme. Les modèles Ballistix, Ballistix Max et Ballistix Max RGB vont donc être abandonnés.

Une nouvelle plutôt surprenante dans la mesure où la mémoire Ballistix offrait de très bonnes performances et elle était plébiscitée par de nombreux joueurs en raison de son excellent rapport qualité – prix.

Micron, la maison mère de Crucial, explique cette décision par sa volonté de se concentrer sur les modules mémoire DDR5 à destination des clients et des serveurs.

Concernant le stockage, Micron va continuer de proposer des SSD internes et externes sous la marque Crucial. La firme annonce que les SSD NVMe Crucial P5 Plus (PCIe 4.0), Crucial P2 (PCIe 3.0) ainsi que les SSD portables Crucial X6 et Crucial X8 resteront au catalogue.