En mettant à jour notre guide d’achat des SSD les plus abordables, je viens de remarquer que le Crucial MX500 de 4 To vient de repassser sous la barre des 200€. L’enseigne Amazon.fr le propose à 190,67€ ce qui est un très bon prix pour ce SSD de grande marque et de grande capacité.

Certes on l’avait croisé un peu moins cher le mois dernier. Il est était en effet proposé à 178,99€ au mois de juillet mais l’offre était valable uniquement à l’occasion des Prime Day, et à priori on n’est pas prêt de revoir un tel prix de sitôt. Depuis le Prime Day, il était remonté à 210/220€ sur Amazon tandis que LDLC et TopAchat le proposent à 260/270€.

A noter que le Crucial MX500 est un SSD au format 2,5 pouces. Il est équipé d’un contrôleur Silicon Motion SM2258 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches. En terme de performances, il propose des débits de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.

Si vous n’avez pas besoin d’un SSD de 4 To, sachez que les capacités inférieures sont aussi à de super prix :

Pour information on a déjà testé sur Bhmag les Crucial MX500 de 500 Go et 1 To.