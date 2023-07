A l’occasion du Prime Day, les SSD sont plus abordables que jamais ! En plus de notre grosse sélection de SSD pas chers listés dans ce guide d’achat, il y a un SSD qui se démarque du lot pour son excellent rapport qualité – capacité – prix.

Et ce SSD c’est le Crucial MX500 en version 4 To qui voit son prix chuter à seulement 178,99€ sur Amazon.fr durant le Prime Day. C’est un excellent tarif. Un prix jamais vu pour ce SSD qui offre une grande capacité de stockage.

Avec 4 To vous aurez largement de quoi stocker toutes vos données. Et cerise sur le gâteau : une telle capacité commence à devenir intéressante pour être utilisée dans un NAS (si possible par paire).

Sur le plan technique, le Crucial MX500 est un SSD au format 2,5″ qui est équipé d’un contrôleur Silicon Motion SM2258. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 64 couches et il propose des débits de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture, et jusqu’à 95.000 iOPS et 90.000 iOPS en lecture/écriture 4k aléatoires.

Si vous n’avez pas besoin d’un SSD de 4 To, les capacités inférieures sont aussi à de super prix :

Pour information on a déjà testé sur Bhmag les Crucial MX500 de 500 Go et 1 To.