Généralement, je publie de nombreux bons plans et bonnes affaires durant les soldes mais force est de constater que les soldes sont loin d’être passionnantes cette année. Je n’ai rien trouvé d’exceptionnel à titre personnel et je n’ai rien trouvé non plus d’extra ordinaire à vous partager mis à part cette petite sélection de SSD pas chers que je renouvelle régulièrement.

Espérons que les Amazon Prime Day 2023 qui démarrent ce soir à minuit seront un peu plus intéressantes et qu’on va pouvoir débusquer de vraies bonnes promos, car pour l’instant ça n’est pas bien folichon.

Les Prime Day durent deux jours. Cette année elles s’étalent du mardi 11 juillet à 00:00 au mercredi 12 juillet à minuit. Durant ces deux journées, Amazon va nous proposer de nombreux produits à prix cassés. Dès ce soir, des promotions seront publiées sans discontinuité sur cette page d’Amazon.fr.

Bien évidemment, comme d’habitude je vous proposerai sur Bhmag un récapitulatif de toutes les bonnes affaires dénichées à l’occasion du Prime Day. Les offres seront publiées dans la rubrique Bons Plans.

En attendant, voilà déjà quelques offres proposées dès maintenant par Amazon :

C’est quoi le Prime Day ?

Pour rappel, le Prime Day est une période de promotions organisée par Amazon à destination des clients qui ont souscrit au programme Prime. Elle permet aux membres du programme de bénéficier de nombreuses promotions et d’acquérir toutes sortes des produits à prix cassés.

Généralement, durant cet événement Amazon brade le prix de tous ses périphériques et accessoires maison comme par exemple les enceintes Alexa, les tablettes Fire HD, les clés hdmi FireTV Stick, etc… Mais ce n’est pas tout puisque de nombreux fabricants et vendeurs bradent les prix, ce qui permet de faire de bonnes affaires sur de nombreux types de produits vendus sur amazon.fr.

Comment devenir Prime sur Amazon ?

Pour profiter des offres du Prime Day, il faut obligatoirement être abonné au programme Prime d’Amazon.fr. C’est un service payant qui est facturé 69,90€ par an ou 6,99€ par mois, vous pouvez y souscrire via ce lien. A noter qu’une offre d’essai de 30 jours est aussi disponible gratuitement pour ceux qui ne veulent pas s’abonner.

Comment tester Amazon Prime gratuitement ?

Vous pouvez tester et utiliser Amazon Prime sans débourser un centime en prenant l’offre découverte d’Amazon Prime. Vous pourrez ainsi tester gratuitement Prime pendant 30 jours. Ensuite, libre à vous de continuer l’abonnement en réglant les 69,90€ demandés ou en résiliant dans le courant du mois sans débourser un centime.

Quels sont les avantages d’être Prime ?

En étant abonné à Amazon Prime (payant ou via une offre de bienvenue) vous pouvez bénéficer de l’ensemble des services suivants :