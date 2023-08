A l’occasion d’une vente flash organisée par Amazon, les SSD Crucial X9 Pro et Crucial X10 Pro qui sont sortis le mois dernier sont déjà en promotion.

Crucial X9 Pro

Le Crucial X9 Pro est un SSD portable dont les dimensions atteignent 65 x 50 mm pour un poids de 38 grammes. Le SSD est doté d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ce qui lui permet d’offrir des taux de transferts de 1.050 Mo/s en lecture et 950 Mo/s en écriture.

En ce moment, les Crucial X9 Pro de 1 To, 2 To et 4 To ne coûtent que 87,99€, 132,99€ et 243,99€ sur Amazon.fr

Crucial X10 Pro

De son côté, le Crucial X10 Pro et son port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen 2×2 est un peu plus véloce puisque qu’il grimpe à 2.100 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture.

Les Crucial X10 Pro de 1 To, 2 To et 4 To ont vu leur prix tromber à seulement 127,99€, 193,99€ et 385,99€.