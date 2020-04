Crucial dévoile le P2 : un nouveau SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme

Après le SSD Cucial P1 (qu’on a eu l’occasion de tester dans cet article) le fabricant Crucial annonce aujourd’hui un second SSD M.2. NVMe qu’il a sobrement baptisé P2.

C’est un SSD au format M.2. 2280 qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash QLC et un contrôleur maison.

Le P2 est décliné en deux versions seulement : il existe en effet un modèle de 250 Go et un modèle de 500Go qui offrent respectivement des débits de 2.100 Mo/s en lecture / 1.150 Mo/s en écriture et 2.300 Mo/s en lecture / 940 Mo/s en écriture

– Crucial P2 250 Go : 2.100 Mo/s en lecture / 1.150 Mo/s en écriture

– Crucial P2 500 Go : 2.300 Mo/s en lecture / 940 Mo/s en écriture

Au niveau des tarifs, sachez que le SSD Crucial P2 de 250 Go est affiché au prix de 59,99€ sur le site de Crucial alors que la version 500 Go coûte 70,79€.