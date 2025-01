Crucial E100 : un SSD M.2. PCie 4.0 d’entrée de gamme

Après l’abandon du bon vieux SSD 2,5″ SATA III Crucial MX500, Crucial met les bouchées doubles sur les modèles au format M.2. NVMe. En effet, depuis le début de l’année, le fabricant Crucial n’en finit pas de lancer de nouveaux SSD M.2. NVMe.

Depuis début 2025 on a eu droit au lancement du SSD Crucial P510 (un SSD M.2. PCIe 5.0 grand public) ainsi qu’au lancement des performants SSD M.2. PCIe 5.0 Crucial T705 Pro et T705 Limited Edition destinés plutôt aux gamers.

Aujourd’hui, le fabricant annonce encore l’arrivée d’un nouveau et énième modèle. Cette fois-ci, son nouveau SSD Crucial E100 est un SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme qui est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x. Avec cette nouvelle référence, le constructeur vise essentiellement le grand public et les machines bureautiques qui n’ont pas besoin d’une avalanche de performances sous le capot.

A ce titre, le Crucial E100 semble être le digne successeur du Crucial MX500 qui a fait les beaux jours de la société ces dernières années. Seul le facteur de forme change ainsi que son interface. On passe d’un format 3,5 pouces SATA III au format M.2. NVMe en PCI Express 4.0 4x. Et évidemment, les performances sont en nette progression…

Le Crucial E100 est un SSD M.2. NVMe PCIe 4.0 au format 2280 (il mesure 22 mm de large sur 80 mm de long). Le SSD exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur dont la référence n’est pas précisée.

Le Crucial E100 existe en trois déclinaisons : 480 Go, 1 To et 2 To. En terme de performancces, on peut s’attendre à des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 5.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 4.500 Mo/s en écriture.

A noter que les modèles de 480 Go et 1 To seront disponibles prochainement dans le commerce. Il faudra par contre patienter jusqu’au printemps 2025 pour dénicher le modèle de 2 To. Dans tous les cas la garantie sera de trois ans.

Les E100 de 480 Go et 1 To sont déjà référencés sur le net aux tarifs suivants :