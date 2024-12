Dîtes au revoir à la gamme de SSD Crucial MX500

Après sept années de bons et loyaux services, la gamme de SSD Crucial MX500 tire désormais sa révérence. C’est un produit qui a eu beaucoup de succès depuis son lancement grâce à son tarif contenu et à son bon niveau de performances.

Il faut dire que les MX500 offrent de bonnes performances pour un SSD SATA III au format 2,5 pouces et qu’ils disposent d’un très bon rapport qualité prix. On a d’ailleurs eu l’occasion de le vérifier par nous même lorsqu’on a passé en revue les SSD Crucial MX500 de 500 Go et Crucial MX500 de 1 To ces dernières années sur Bhmag.

Les SSD MX500 de Crucial sont en fin de vie. Le fabricant a décidé de mettre un terme à cette gamme. D’ailleurs, Crucial indique clairement l’information sur sa boutique en ligne en mentionnant « End of life » (Fin de vie) sur toute cette gamme qui n’est d’ailleurs plus proposée à la vente sur le shop du constructeur.

Interrogé par le site Computerbase, le constructeur explique que « Le Crucial MX500 était certainement un excellent disque. Nous faisons de la place dans la gamme pour de nouveaux produits et nous sommes impatients de partager avec vous ce qui va suivre bientôt ».

Cela n’a pas été précisépar le fabricant mais Crucial souhaite très certainement se focaliser sur les SSD au format M.2. NVMe qui ont beaucoup plus le vent ces dernières années. Ils offrent l’avantage d’être encore plus compacts et autrement plus performants.

En effet, si les SSD de 2,5 pouces comme le MX500 peuvent atteindre des débits de 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture ; les SSD M.2. NVMe peuvent, eux, proposer des débits dix ou quinze fois plus élevés voire bien plus (comme le récent Platinum P51 et ses 14.700 Mo/s en lecture et jusqu’à 13.400 Mo/s en écriture par exemple).

On notera qu’étrangement les BX500 qui sont aussi des SSD au format 2,5″ SATA III restent au catalogue de Crucial alors que les MX500 sont arrêtés. Il est toujours possible d’acheter des BX500 sur le store de Crucial alors que ce n’est plus le cas des MX500.

Qui veut malgré tout s’équiper d’un SSD Crucial MX500 devra se tourner vers les diverses boutiques en ligne qui disposent encore d’exemplaires en stock. Comme on l’a vu hier dans notre guide d’achat les Crucial MX500 de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To sont toujours en vente sur les sites Amazon et CDiscount.