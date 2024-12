Le SSD PCIe 5.0 Platinum P51 fait à nouveau parler de lui

Le Platinum P51 de SK Hynix est un SSD M.2. NVMe PCIe 5.0 performant dont on a déjà eu l’occasion de parler à plusieurs reprises par le passé (voir ici et là). Ca fait plusieurs mois que le fabricant nous tease ce fameux SSD. Le voilà enfin pour de bon ! En effet, le produit commence à être commercialisé en Corée du Sud et le moins que l’on puisse dire c’est que le niveau de performances de ce nouveau joujou valaient bien le temps d’attente.

Les spécifications techniques du Platinum P51 révèlent que ce petit bolide peut atteindre des débits pouvant aller jusqu’à 14.700 Mo/s en lecture et jusqu’à 13.400 Mo/s en écriture. Le P51 exploite une interface PCI Expres 5.0 4x et il est équipé d’un contrôleur maison, le SK Hynix Alistar. Il embarque par ailleurs de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 238 couches (elle aussi maison).

Trois capacités de stockage sont annoncées : 500 Go, 1 To et 2 To. Voilà les débits proposés par les différents modèles :

P51 500 Go : 13.000 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture (1400K/1700K iOPS)

13.000 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture (1400K/1700K iOPS) P51 1 To : 14.7000 Mo/s en lecture, 13.400 Mo/s en écriture (2300K/2400K iOPS)

14.7000 Mo/s en lecture, 13.400 Mo/s en écriture (2300K/2400K iOPS) P51 2 To : 14.7000 Mo/s en lecture, 13.400 Mo/s en écriture (2300K/2400K iOPS)

Les P51 de 500 Go, 1 To et 2 To sont annoncés respectivement avec une endurance de 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW.

Les SSD de 1 To et 2 To sont déjà commercialisés en Corée du Sud où ils coûtent respectivement 279.000 wons (c’est à dire environ 185€) et 473.000 wons (environ 315€).