Un premier SSD PCIe 5.0 chez SK Hynix : le Platinum P51

Le fabricant SK Hynix a dévoilé tout récemment son tout premier SSD M.2. PCIe 5.0. Il porte le nom de Platinum P51. C’est un SSD au format M.2. NVMe (2280) qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 238 couches conçue par SK Hynix lui même. Le SSD exploite une interface PCI Express 5.0 4x.

Le Platinum P51 est décliné en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. D’après le constructeur, ce nouveau SSD supporte des taux de transferts de 13.500 Mo/s en lecture et de 11.500 Mo/s en écriture. Le nombre d’iOPS en lecture / écriture n’a pas été précisé pour le moment.

Ce nouveau SSD sera commercialisé prochainement. Pour l’instant on ne connaît pas encore son prix de vente et on ne connaît pas encore précisément l’ensemble de ses caractéristiques techniques. Cette news sera donc mise à jour prochainement dès qu’on aura un peu plus d’informations à se mettre sous la dent.