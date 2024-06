Le SSD SK Hynix Platinum P51 plus performant que prévu

Le SSD PCIe 5.0 Platinum P51 de SK Hynix sera finalement plus performant que prévu. En effet, après avoir présenté brièvement ce SSD en mars dernier, le fabricant vient de dévoiler les spécifications techniques finales de l’appareil. Et les nouvelles sont plutôt bonnes…

Il s’agira toujours d’un SSD au format M.2. NVMe PCI Express 5.0 4x qui dispose d’un contrôleur maison et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 238 couches (elle aussi maison). Mais il offrira un niveau performances sensiblement amélioré puisque ses taux de transferts passeront de 13.500 Mo/s en lecture et 11.500 Mo/s en écriture comme prévu initialement à 14.000 Mo/s en lecture et 12.000 Mo/s en écriture, soit un gain de 500 Mo/s ce qui est loin d’être négligeable.

Des capacités de stockage de 500 Go, 1 To et 2 To sont attendus. Pour l’instant on ne connaît ni la date de disponibilité de ces petits bolides ni la fourchette tarifaire qui risque tout de même d’être assez élevée.