Deux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Le premier est un jeu de stratégie : Idle Champions of the Forgotten Realms. Le second est un jeu de course futuriste qui porte le nom de Redout 2.

Deux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Le premier est un jeu de stratégie : Idle Champions of the Forgotten Realms. Le second est un jeu de course futuriste qui porte le nom de Redout 2. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là. Ils sont gratuits jusqu’au 20 juin.

Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms est un jeu Dungeons & Dragons de gestion stratégique réunissant dans une grande aventure divers personnages de tout le multivers D&D.

Redout 2

Le jeu de course le plus rapide de l’univers. Redout 2 est un hommage aux jeux de course d’arcade classiques. C’est aussi la suite de Redout, un titre salué par la critique dans lequel les courses au cœur des paysages dystopiques d’une planète Terre partiellement abandonnée constituent l’un des sports les plus populaires de la galaxie.