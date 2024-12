Bon Plan : la PS5 Pro est déjà en promo à 749€ sur CDiscount

Annoncée en octobre dernier et disponible depuis le mois de novembre, la nouvelle console PS5 Pro de SONY est déjà en promotion. En effet, à l’approche de Noël on peut déjà la dégoter au tarif de 749,99€ sur CDiscount en mentionnant le code promo PS5PRO50

Pour rappel, la machine est plus puissante que la PS5 classique. Son GPU est plus performant et ses fonctions de Ray Tracing ont été améliorées. Elle dispose en outre du WIFI7 et intégre un SSD de 2 To.