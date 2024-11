Officiel : la PS5 Pro est dispo en boutique, où la trouver ?

C’est à partir d’aujourd’hui que la PS5 Pro est officiellement disponible dans le commerce. Pour rappel, celle-ci a été dévoilée le mois dernier. Et le moins que l’on puisse est que c’est une version revigorée de l’actuelle Playstation 5. Plus performante et mieux équipée, elle coûte aussi bien plus chère que sa petite soeur puisqu’elle est annoncée au tarif extravagant de 799,99€.

La nouvelle console offre :

un GPU amélioré : le GPU de la PS5 Pro est doté de 67% d’unités de calcul supplémentaires et embarque une mémoire 28% plus rapide. Cela devrait se traduire par un rendu du gameplay jusqu’à 45% plus rapide.

Ray Tracing avancé : la PS5 Pro dispose d’un Ray Tracing encore plus puissant qui offre une réflexion et une réfraction de la lumière plus dynamiques. Cela permet aux rayons d’être projetés à des vitesses deux fois à trois fois supérieures à celles de la PS5 actuelle.

Mise à l’échelle pilotée par l’IA : la PS5 Pro embarque également la fonctionnalité « PlayStation Spectral Super Resolution » qui est une mise à l’échelle pilotée par l’IA. Elle utilise une technologie basée sur l’apprentissage automatique pour fournir une meilleure clarté d’image en ajoutant de nombreux détails.

PS5 Pro GameBoost : cette fonctionnalité permet pour sa part d’améliorer les performances dans les jeux PS4 et PS5 actuels. La qualité d’image est également amélioré ainsi que la résolution de certains jeux PS4. D’après Sony plus de 8.500 jeux PS4 sont rétro compatibles et donc jouables sur la PS5 Pro.

WIFI 7 : la PS5 Pro supporte désormais le WIFI 7

SSD 2 To : la PS5 Pro intègre un SSD offrant 2 To de stockage (au lieu de 1 To sur la PS5 actuelle)

La PS5 est disponible dès aujourd’hui chez plusieurs enseignes :

A noter que la console PS5 Pro est vendue sans lecteur. Par conséquent, les joueurs qui veulent utiliser des jeux physiques devront ajouter à la console un lecteur Blu-ray vendu en option au prix de 119,99€. Mais malheureusement l’appareil semble souffrir de pénurie puisqu’il est difficilement trouvable en stock.