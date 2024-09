Sony PS5 Pro : une console performante qui coûte un bras

Sans grande surprise, c’est donc bien la PS5 Pro que Sony a dévoilé hier après midi durant sa « présentation technique de la Playstation 5 ». Et à première vue la machine se veut être un monstre de puissance, une version améliorée et boostée de l’actuelle PS5.

Concernant les nouveautés apportées à la PS5 Pro, le fabricant indique sur son site les informations suivantes :

un GPU amélioré : le GPU de la PS5 Pro est doté de 67% d’unités de calcul supplémentaires et embarque une mémoire 28% plus rapide. Cela devrait se traduire par un rendu du gameplay jusqu’à 45% plus rapide.

Ray Tracing avancé : la PS5 Pro dispose d’un Ray Tracing encore plus puissant qui offre une réflexion et une réfraction de la lumière plus dynamiques. Cela permet aux rayons d’être projetés à des vitesses deux fois à trois fois supérieures à celles de la PS5 actuelle.

Mise à l’échelle pilotée par l’IA : la PS5 Pro embarque également la fonctionnalité « PlayStation Spectral Super Resolution » qui est une mise à l’échelle pilotée par l’IA. Elle utilise une technologie basée sur l’apprentissage automatique pour fournir une meilleure clarté d’image en ajoutant de nombreux détails.

PS5 Pro GameBoost : cette fonctionnalité permet pour sa part d’améliorer les performances dans les jeux PS4 et PS5 actuels. La qualité d’image est également amélioré ainsi que la résolution de certains jeux PS4. D’après Sony plus de 8.500 jeux PS4 sont rétro compatibles et donc jouables sur la PS5 Pro.

WIFI 7 : la PS5 Pro supporte désormais le WIFI 7

SSD 2 To : la PS5 Pro intègre un SSD offrant 2 To de stockage (au lieu de 1 To sur la PS5 actuelle)

Afin de profiter des améliorations techniques de la PS5 Pro, les éditeurs de jeux vont publier des mises à jour gratuites de leurs titres phares.

Sony annonce que des mises à jour sont déjà prévues pour plusieurs jeux : Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered, etc…

Quand sera dispo la PS5 Pro ?

La PS5 Pro sera commercialisée à partir du 7 novembre 2024 au tarif de 799,99€. Mais celles et ceux qui le souhaitent pourront la précommander à partir du 26 septembre sur le boutique Playstation et partout ailleurs à partir du 10 octobre.

A noter qu’à ce tarif la console n’est pas équipée de lecteur Blu-ray. En effet, la PS5 Pro est uniquement un modèle « digital ». Par conséquent, si vous souhaitez l’équiper d’un lecteur Blu-ray vous n’aurez pas d’autre choix que d’acquérir le lecteur externe officiel que Sony se fera un plaisir de vous céder pour la modique somme de 119,99€. (voir ici)

A noter également que si vous comptez la positionner à la verticale le socle n’est pas fourni non plus (comme sur la PS5 Slim) comptez encore 29,99€ supplémentaire. (voir là)

Au final, la PS5 Pro accompagnée d’une seule manette, d’un lecteur Blu-ray et d’un socle revient donc à 949,97€. Un tarif qui se rapproche de plus en plus de celui d’un PC gamer moyen de gamme.

A ce prix, nulle doute que la PS5 Pro se destinera majoritairement aux gros gamers, aux fans de la marque et/ou aux collectionneurs. Pour les autres, la PS5 actuelle fera amplement l’affaire, encore au moins quelques années…

La PS5 Pro en vidéos :



Voilà le trailer de la PS5 Pro :

et sa présentation technique :