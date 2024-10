Le programme de bench FurMark, qui permet de tester les cartes graphiques et les GPU, vient de sortir en version 2.4. La nouvelle mise à jour du logiciel apporte plusieurs nouveautés et plusieurs corrections de bugs.

FurMark 2.4 profite d’une nouvelle interface utilisateur. Il supporte les derniers GPU d’Intel et supporte aussi un plus grande nombre de résolutions (du 1280 x 800 au 2560 x 1600). Le monitoring a également amélioré. A noter enfin que FurMark intégre les versions les plus récentes de GPU Shark2 et GPU-Z.

L’outil FurMak existe sur plusieurs plateformes : Windows (32/64-bit), Linux et ARM. Vous pouvez télécharger le programme sur le site web de l’éditeur.

FurMark 2.4 apporte les changements suivants :