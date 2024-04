Le programme FurMark est dispo en version 2.2.0.1

Le programme de bench FurMark est maintenant disponible en version 2.2.0.1. Pour information, ce logiciel est un outil qui permet de tester en détails les performances des cartes graphiques et des GPU.

C’est un outil plutôt pratique pour ceux qui bidouillent pas mal et aiment mesurer les performances de leur PC. A noter qu’une version Windows (32/64-bit) et une version Linux sont disponibles sur le le site de l’éditeur.

FurMark 2.1.0.2 apporte les changements suivants :

- fixed bugs in the Vulkan rendering. - improved Linux support. - GUI settings are now saved in settings.lua. - added BFC (back face culling) checkbox in the GUI. - added OpenGL 2.1, 3.0 and 3.1 support. - added core hotspot temperature for NVIDIA GPUs. - (window 64-bit) added monitoring of Moore Threads MTT S80 GPU. - added a tooltip over preset buttons when they are disabled. - utilities buttons (cpu burner, gpu shark, gpu-z) are disabled if they are not present. - new commercial names: . ASRock RX 7900 GRE Steel Legend 16G . SAPPHIRE Pure RX 7900 GRE . SAPPHIRE Pulse RX 7900 GRE 16G . SAPPHIRE Nitro+ RX 7900 GRE 16G . XFX RX 7900 GRE 16G . MSI GTX 1050 Ti Gaming X 4G . Sparkle Arc A380 Genie 6G - added support of NVIDIA GeForce RTX 4090 D. - updated detection of NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB. - (windows) updated with GPU Shark2 2.2.0.1- updated with GPU-Z 2.58