Trois nouvelles références de SSD M.2. chez Transcend

Transcend lance une nouvelle série de SSD M.2. PCIe 4.0 qui se décline en trois variantes : le MTE760T (au format 2280), le MTE480T (au format 2242) et le MTE380T (au format 2230).

Mis à part un format différent les trois déclinaisons ont en commun la même interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4 ainsi que l’utilisation de la même NAND Flash 3D TLC à 112 couches.

Les SSD Transcend MTE760T, MTE480T et MTE380T existent en quatre capacités de stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. Et ils offrent des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 5.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 4.100 Mo/s en écriture, le tout avec 500K/415K IOPs en lecture / écriture 4K.

En sortant un large panel de SSD M.2 PCIe 4.0, le fabricant souhaite s’adresser aux utilisateurs d’ordinateurs de bureau, aux utilisateurs de PC portables, mais aussi de consoles de jeux PC et de machines ultra portables de toutes sortes.

Couverts par une garantie de trois ans, les nouveaux SSD de Transcend sont annoncés avec un MTBF de 3 millions d’heures. Ils seront commercialisés prochainement en Europe à un tarif qui n’a pas été annoncé pour l’instant.