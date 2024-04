Une carte mémoire SDUC SanDisk de 4 To l'année prochaine

Western Digital ajoute une nouvelle corde à son arc et lance une carte mémoire SDUC de 4 To. Pour rappel, les cartes SDUC (pour Secure Digital Ultra Capacity) ont été initiées par la norme SD 8.0 de la SD Association.

Les SDUC sont des cartes mémoires de nouvelle génération qui profitent d’une interface PCI Express et qui offrent une plus grande capacité de stockage. Le modèle annoncé aujourd’hui offre une capacité de stockage de 4 To mais en théorie la norme autorise des capacités pouvant aller jusqu’à 128 To.

Si la capacité de stockage de cette SDUC de 4 To est plus qu’appréciable, malheureusement les débits proposés par la SDUC SanDisk Extreme Pro de 4 To, eux, ne sont pas exceptionnels. En effet, il est question de taux de transferts maximum de 104 Mo/s ce qui est plutôt faiblard étant donné que les cartes SDXC SanDisk Extreme Pro offrent plutôt d’habitude des débits de 200 Mo/s.

La carte mémoire SDUC SanDisk Extreme Pro de 4 To exploite l’interface Ultra High Speed-I (UHS-I) et elle répond aux exigences de la classe 10 (ce qui signifie qu’elle offre un débit minimum de 10 Mo/s). Elle répond également à la norme V30 (c’est à dire qu’elle offre une vitesse d’écriture séquentielle minimale de 30 Mo/s pour l’enregistrement vidéo).

Cette nouvelle carte mémoire SDUC de 4 To devrait intéresser les photographes et vidéastes qui ont besoin d’une grande capacité de stockage. Attention toutefois car le matériel utilisé (appareil photo numérique, caméscope, lecteur de cartes, etc…) devra, lui aussi, être compatible avec la norme SDUC pour pouvoir exploiter cette nouvelle carte mémoire.

D’après Western Digital, la SDUC SanDisk Extreme Pro SDUC de 4 To sera commercialisée en début d’année 2025 à un prix qui est encore inconnu pour l’instant. Mais nul doute que le tarif de cette carte de 4 To devrait être assez élevé.